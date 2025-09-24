La VI BTT La Colada de El Viso abrirá el octubre de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2025’

El Valle de Los Pedroches volverá a ser protagonista dentro de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2025’. Será en la localidad de El Viso el próximo domingo 5 de octubre desde las 10 de la mañana con motivo de la disputa de la ‘VI BTT La Colada’. De nuevo el C.C. Abrojo Racing se pone a los mandos de esta cita dentro de esta competición provincial de la modalidad de BTT Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

Las distintas comarcas y zonas de la provincia serán recorridas gracias a nueve citas del más alto nivel formando un cartel envidiable y único con una oferta variada de recorridos y paisajes ideales para la práctica deportiva del BTT. Así, ya se han visitado las localidades de Belalcázar, Lucena, Cardeña, Guadalcázar y Montemayor, restando aun esta de El Viso, una doble cita en Torrecampo y la carrera final en Villafranca de Córdoba.

Pruebas en las que los participantes pugnarán por enfundarse a final de temporada el anhelado maillot de campeón provincial. Nuevamente se trata de una decidida apuesta de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba por el ciclismo y la organización de eventos de calidad, contando para ello con el asesoramiento técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.

El recorrido de 49,52km partirá y finalizará en el Campo Municipal de Futbol de la localidad viseña, para posteriormente adentrarse en el medio natural en forma de trazado circular. En primer término, se tomará dirección noreste, pasando junto a la Ermita San Miguel y después seguir por los caminos y senderos entre las dehesas y cortijos de la zona.

Posteriormente se circulará paralelamente al Embalse de La Colada, protagonista del evento al darle nombre. Desde allí se iniciará una larga y tendida subida hasta el punto de inicio, un último tramo exigente donde se decidirán los primeros puestos en cada una de las categorías convocadas.

Habrá un tramo neutralizado inicial en la salida de 1km, además de establecerse un punto de cierre de control en el kilómetro 29 a las 12:54h, quedando fuera de carrera todo aquel participantes que pase después de la hora límite fijada.

Las inscripciones se pueden llevar a cabo a través de este enlace hasta el jueves 2 de octubre a las 15h o agotarse antes las 200 plazas dispuestas por la organización. El precio es de 14€ federados y 26€ no federados. Se permitirán inscripciones el día de la prueba siempre y cuando haya plazas libres. Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

Esta prueba está abierta a las siguientes categorías competitivas: cadete, júnior, sub23, élite y máster 30-40-50-60, más la no competitiva de cicloturista. En todos los casos anteriores, masculinas y femeninas. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva convocada.

La siguiente prueba de este provincial será la doble cita del fin de semana del 25 y 26 de octubre en Torrecampo, con inscripciones para ambas carreras igualmente disponibles a través de la web del circuito.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2025 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación