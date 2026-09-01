La UCO implanta 5 títulos de la nueva programación universitaria en el curso 2026/2027

Esta institución refuerza su oferta con el grado en Trabajo Social y 4 másteres en Dirección de las Administraciones, en Gestión de Alojamientos Turísticos, en Ingeniería de Caminos o en Música

El Consejo de Gobierno ha autorizado implantar en la Universidad de Córdoba (UCO) para este curso 2026/2027 cinco nuevas titulaciones universitarias pertenecientes a la programación académica 2025-2028. Con este acuerdo, que ha sido refrendado previamente por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), se culmina toda la tramitación necesaria para su impartición. Todos estos estudios ya habían obtenido el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Esta nueva cartera formativa se concreta en un grado y en cuatro másteres, dos de ellos de carácter interuniversitario, por lo que los llevará a cabo junto a otras instituciones académicas del sistema público andaluz. Además, dos de ellos serán también duales, una modalidad que complementa la enseñanza en las aulas con la adquisición de conocimientos en el ámbito laboral.

El grado formará en Trabajo Social y se incorpora, además, con una mención dual. Gracias a esta carrera, la institución cordobesa refuerza su cartera formativa en el área social, dando respuesta a la demanda relacionada con los servicios públicos, la intervención social y la dependencia, así como la atención a colectivos más vulnerables.

En cuanto a los estudios de posgrado, la UCO ofrece unmáster en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas y otro en Música, que estará orientado a la investigación y la interpretación. El tercero profundiza en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, con el que se busca formar perfiles directivos altamente cualificados en las nuevas tendencias que marca este sector. Se desarrolla junto a la Universidad de Málaga, que ejerce la coordinación. El cuarto máster es habilitante y ofrece cualificación especializada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Esta formación es dual y la Universidad de Córdoba, que es la responsable de su coordinación, la compartirá con la Universidad de Jaén.

Estos estudios están contemplados en oferta prevista de 39 nuevos títulos para el conjunto del sistema público de educación superior de Andalucía en el año lectivo 2026/2027. De ellos, 37 pertenecen a la nueva programación y responden al doble objetivo de atender a los nuevos avances tecnológicos y de reforzar la cualificación en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la comunidad.

Aunque la diversidad de materias y ramas de conocimiento es amplia, existe en esa nueva cartera un peso elevado de la digitalización y de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y de datos, aplicadas a los entornos empresariales, a los mercados, al arte y el diseño, a la educación, a las ciencias de la salud y a la industria. El resto de los planes de estudios que arranca este curso en el conjunto de las instituciones académicas públicas profundizará en la rama sanitaria, en la actividad turística, en el campo de la energía, así como en las ingenierías.

Tanto en la elección de las enseñanzas de la nueva planificación universitaria que comenzarán su andadura en el 2026/2027, como en las ya implementadas o en las que quedan por desarrollarse, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha primado criterios relacionados con la optimización de los recursos públicos, la demanda social, la cohesión territorial, la atención a zonas en riesgo de despoblación, la internacionalización, el impulso de la enseñanza interuniversitaria o la apuesta por la formación dual, que se aplica por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno al cambio de nombre de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, que pasa a denominarse Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia.