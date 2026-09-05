Nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Semana Santa 2026 en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil y la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil impulsan del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2026 una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Semana Santa, que este año se desarrollan bajo el lema «Mananta, tradición y esplendor». La iniciativa, de carácter bianual y retomada en 2024, vuelve a abrir los cuarteles y espacios singulares de la Semana Santa pontana en una época distinta del calendario, acercando su riqueza cultural, artística y patrimonial a vecinos y visitantes.

Durante la presentación, la concejala de Educación, Turismo y Cultura, María Delgado, destacó la excelente acogida de esta propuesta, que permite “conocer la Semana Santa desde otra perspectiva, profundizando en sus costumbres, su gastronomía, su

música y su patrimonio monumental”. Subrayó además la singularidad de elementos propios de Puente Genil, que convierten la Mananta en una celebración única en Andalucía.

Por su parte, el vicepresidente de la Agrupación, Fructuoso del Val, explicó que el programa se centra en actividades culturales y artísticas, con inauguraciones y conciertos que ponen en valor el talento local. Entre ellos, sobresale la actuación de la Banda de Música de Puente Genil en la Iglesia del Ex Convento de San Francisco de la Asunción.

El programa de actividades incluye citas destacadas a lo largo de la semana, comenzando el lunes 28 de septiembre con una masterclass de orfebrería impartida por Jesús María Cosano, seguida el martes 29 por la mesa redonda «El arte de vestir a nuestras imágenes». El miércoles 30 será el turno de la masterclass de bordado a cargo de Cristian Redondo, mientras que el jueves 1 de octubre se celebrará la conferencia «La Semana Santa de Puente Genil: un análisis desde la sociología», conferencia «La Semana Santa de Puente Genil: un análisis desde la sociología», ofrecida por Eduardo Moyano Estrada. Finalmente, el viernes 2 de octubre tendrá ofrecida por Eduardo Moyano Estrada. Finalmente, el viernes 2 de octubre tendrá lugar la apertlugar la apertura oficial de los cuarteles, uno de los momentos más esperados de ura oficial de los cuarteles, uno de los momentos más esperados de estas jornadas.

Las actividades culminarán el sábado 3 de octubre, jornada que reunirá un amplio programa cultural con pasacalles, conciertos y conferencias. Participarán la Banda de programa cultural con pasacalles, conciertos y conferencias. Participarán la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada (Cádiz), el conferenciante Antonio Santiago Muñoz y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos Antonio Santiago Muñoz y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil.

El presidente de la Agrupación, Antonio Maíz, resaltó que estas jornadas “refuerzan la proyección cultural y turística de Puente Genil”, mientras que la proyección cultural y turística de Puente Genil”, mientras que la diputada provincial de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, valoró el impacto económico y la promoción del patrimonio local. El alcalde, Sergio Velasco, subrayó que la iniciativa “sitúa a la Semana Santa pontana como un referente provincial y autonómico, fortaleciendo la Semana Santa pontana como un referente provincial y autonómico, fortaleciendo la identidad y el orgullo de nuestro municipio”.

Con este programa, Puente Genil vuelve a abrir las puertas de su tradición más e a abrir las puertas de su tradición más emblemática, invitando a vivir la Mananta desde dentro y a descubrir el esplendor de emblemática, invitando a vivir la Mananta desde dentro y a descubrir el esplendor de una celebración que forma parte esencial de su historia y de su cultura.