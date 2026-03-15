La Tercia se encuentra al 50% de ejecución

Esta semana ha visitado las obras de rehabilitación del histórico edificio de La Tercia, la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, que gracias en gran medida al 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗘𝗰𝗼𝘃𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮.

La restauración de la fachada de La Tercia es un proyecto cuyo montante asciende a 546.500 euros, una inversión que estará subvencionada en un 80% (437.200 euros) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con fondos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que gestiona la Junta de Andalucía. El resto de la financiación corresponde a los propietarios.

Al finalizar esta intervención, permitirá mejorar la eficiencia energética de este emblemático inmueble, que alberga 19 viviendas y 6 locales, contribuyendo así a su modernización y sostenibilidad, además de embellecer tan emblemático lugar como la Plaza de la Rosa.

En mayo del año pasado les fue notificado a los propietarios la concesión de la subvención, los plazos de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los cuales exigen una ejecución rápida.

En poco más de un año debe de estar finalizada la intervención, plazo algo ajustado debido principalmente, al retraso de dos meses para conceder la licencia de obra para la rehabilitación del edificio por parte del Ayuntamiento de Montilla