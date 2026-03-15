Antiguas alumnas del Colegio La Asunción repartidas por Andalucía, vuelven a reunirse tras 41 años

Más de cuatro décadas después de despedirse del colegio, las alumnas de la promoción de 1985 se han reunido en Montilla en un emotivo encuentro al que han asistido compañeras llegadas desde Jaén, Huelva y Málaga.

Montilla ha sido escenario de un emotivo reencuentro protagonizado por las antiguas alumnas de la promoción de 1985 del Colegio La Asunción, que han vuelto a reunirse 41 años después de finalizar su etapa escolar. El encuentro, cargado de recuerdos, sonrisas y abrazos, ha permitido revivir una etapa que marcó profundamente sus vidas y que sigue siendo un punto de unión para todas ellas. La jornada ha reunido a antiguas compañeras que, pese al paso del tiempo, mantienen vivo el vínculo forjado en las aulas y, aunque muchas de ellas residen actualmente en Montilla, otras han viajado desde distintas provincias andaluzas, como Jaén, Huelva y Málaga, para no perderse esta cita tan especial.

Este esfuerzo por reencontrarse ha subrayado la importancia que esta etapa educativa tuvo en sus trayectorias personales y profesionales y durante el encuentro no han faltado las anécdotas de juventud, las fotografías de aquellos años y la emoción de volver a verse después de más de cuatro décadas. Las asistentes han recordado a profesoras emblemáticas, vivencias compartidas y momentos que marcaron su crecimiento personal y, aunque muchas mantienen contacto a través de redes sociales, el reencuentro presencial ha tenido un significado especialmente profundo.

Este no es el primer encuentro de la promoción, ya que en al año 2010, celebraron el 25 Aniversario de su salida del colegio, una cita que dejó el deseo de volver a reunirse con el paso del tiempo, que se ha hecho realidad ahora, demostrando que la amistad nacida en las aulas del Colegio La Asunción sigue siendo un lazo fuerte y duradero. La velada ha concluido con el compromiso común de no dejar pasar tantos años hasta el próximo encuentro y de seguir celebrando la amistad que comenzó en los pasillos del colegio hace ya más de cuatro décadas.

Carmen B.