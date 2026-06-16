La Selección Andaluza de Bádminton preparará en Montilla el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas

Dieciséis deportistas de las categorías Sub-15 y Sub-17 realizan una concentración en las instalaciones municipales antes de competir esta semana en Granollers (Barcelona)

El Ayuntamiento de Montilla ha recibido esta semana a la Selección Andaluza de Bádminton, que ha desarrollado una concentración de trabajo en el Pabellón Municipal de Deportes antes de desplazarse a Granollers (Barcelona), donde participará en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.

Durante la visita, el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, destacó que la elección de Montilla como sede de esta concentración “pone de manifiesto la apuesta municipal por el deporte y por unas instalaciones deportivas de calidad que siguen atrayendo a deportistas y selecciones de primer nivel”.

La expedición andaluza está integrada por 16 jugadores y jugadoras de las categorías infantil (Sub-15) y cadete (Sub-17), seleccionados por sus resultados deportivos a lo largo de la temporada. Durante varios días han realizado en Montilla las últimas sesiones de preparación antes de afrontar una de las competiciones más importantes del calendario nacional.

Desde la Federación Andaluza de Bádminton se ha valorado positivamente la estancia en Montilla y las condiciones que ofrece el renovado pabellón municipal para la práctica de este deporte. Los técnicos han subrayado que Andalucía continúa siendo “una de las grandes potencias del bádminton español” y que el objetivo de la selección es volver a situarse entre los mejores equipos del país.

Miguel Sánchez agradeció también la labor que realiza el Club Bádminton Montilla en la promoción de esta disciplina deportiva y señaló que este tipo de concentraciones “contribuyen a consolidar a Montilla como una ciudad de referencia para la celebración de eventos y encuentros deportivos de alto nivel”.