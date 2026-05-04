El Club Bádminton Montilla suma tres medallas en el Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19

San José de La Rinconada acogió los días 2 y 3 de mayo una de las citas más importantes del calendario autonómico de bádminton base, con cerca de 300 jugadores de toda Andalucía El municipio sevillano de San José de La Rinconada fue escenario este fin de semana del Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19, organizado por la Federación Andaluza de Bádminton y el Club Bádminton Rinconada. La competición, que congregó a cerca de 300 jugadores considerados la élite del bádminton base andaluz, volvió a confirmar el extraordinario nivel de la cantera en la comunidad.

En este exigente escenario, el Club Bádminton Montilla firmó una actuación sobresaliente, cosechando tres medallas —una de plata y dos de bronce— en pruebas de dobles y consolidando su posición como uno de los clubes de referencia del bádminton andaluz.

Plata en dobles femenino Sub-15: Clara Casado, subcampeona de Andalucía

El resultado más destacado llegó de la mano de Clara Casado, quien formando pareja con Alejandra Corpas (Club Bádminton Sierra Morena) alcanzó la final del dobles femenino Sub-15. La dupla encadenó victorias de mérito hasta proclamarse subcampeona de Andalucía, cediendo únicamente en la final ante la pareja formada por Marta Chillaron y Yuzhu Zhou (Arjonilla/Jorge Guillén) por 21-11 y 21-17. Una brillante actuación que pone en valor tanto el nivel técnico de Casado como la solidez de la cantera femenina montillana.

Bronce en dobles masculino Sub-19: Jorge Rey y Pablo Rey llegan a semifinales

En la categoría Sub-19, la pareja formada por los hermanos Jorge Rey y Pablo Rey disputó un campeonato de gran solidez en el dobles masculino, superando rondas de alta exigencia hasta plantarse en las semifinales. Allí cayeron ante la pareja campeona formada por José Miguel Calvo y Alberto Martínez (La Unión/CETD) en dos ajustados sets (21-15/21-16), lo que les valió una merecida medalla de bronce.

Bronce en dobles mixto Sub-19: Adrián Sánchez y Raquel Mesa

El palmarés montillano se completó en el dobles mixto Sub-19, donde Adrián Sánchez y Raquel Mesa protagonizaron una participación muy completa. La pareja llegó hasta las semifinales, donde se enfrentó a la dupla finalmente subcampeona de Hugo Bravo y Martina Jiménez (Jorge Guillén), cayendo por 21-7 y 21-14. Su recorrido en el torneo les otorgó la medalla de bronce en una prueba de altísima competitividad.

Un proyecto deportivo en constante crecimiento

Los tres podios obtenidos en La Rinconada no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa del trabajo constante del cuerpo técnico y la apuesta firme del club por la formación de jóvenes talentos. El Club Bádminton Montilla vuelve a demostrar su presencia habitual en las rondas finales de las competiciones autonómicas y se reafirma como uno de los clubes más destacados de la delegación cordobesa y del conjunto de Andalucía.

Los resultados de este campeonato refuerzan la ilusión y la motivación de jugadores, entrenadores y toda la familia montillana de cara a los próximos compromisos de la temporada.