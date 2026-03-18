El III Circuito Provincial de Pádel de la Diputación constará de seis pruebas y cerca de 400 deportistas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de presentación del cartel del III Circuito Provincial de Pádel, “competición que contará en este 2026 con seis pruebas y la participación de alrededor de 400 deportistas”.

Así lo ha explicado el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, quien ha estado acompañado por Manuel Herrera, representante de la Federación Andaluza de Pádel; Rafael Pedregosa, representante del Club Apadelcor y director técnico del circuito, y por la deportista Claudia Raya, imagen del cartel oficial del circuito.

Martín ha hecho hincapié en que “volveremos a recorrer la geografía cordobesa de la mano de un circuito que fomenta la práctica deportiva y acerca el mundo del pádel a nuestros municipios”.

“La importancia de esta iniciativa viene dada porque nos permite seguir trabajando en el impulso del deporte en la provincia y favoreciendo la práctica de la actividad física entre nuestros vecinos y vecinas”, ha matizado Martín.

El circuito, ha continuado, “contará en esta edición con seis pruebas que se disputarán a lo largo de la temporada en diferentes localidades de la provincia, entre ellas Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Pozoblanco y Montilla, culminando con un Máster Final en el mes de diciembre en la capital cordobesa”.

Según Martín, “en cada una de las pruebas se disputarán las categorías absoluta, veteranos y menores, lo que permitirá la participación de jugadores de diferentes edades y niveles”.

“Además del componente competitivo, el circuito volverá a apostar por la promoción del pádel y del deporte inclusivo. Por ello, en cada sede se organizarán jornadas de promoción dirigidas a escolares, así como actividades de pádel adaptado, con el objetivo de acercar este deporte a todos los colectivos”, ha remarcado Martín.

Finalmente, el delegado de Deportes ha afirmado que “con esta iniciativa, la Diputación de Córdoba continúa reforzando su compromiso con el deporte provincial, fomentando la actividad física, la convivencia deportiva y la dinamización de los municipios a través del pádel”.