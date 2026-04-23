La Diputación de Córdoba acoge la presentación del Máster n1-n4 Sub-15 de Bádminton de Montilla

La Diputación de Córdoba ha acogido durante la mañana de hoy el acto de presentación del Máster n1-n4 Sub-15 de Bádminton, iniciativa que se celebrará los días 25 y 26 de abril en el municipio de Montilla y que cuenta con la colaboración de la institución provincial, a través de la Delegación de Deportes.

Según el responsable del Área, Antonio Martín, “hoy presentamos un evento deportivo de primer nivel que contará con la participación de 112 jugadores, distribuidos en 50 equipos del panorama nacional. Un encuentro que es posible gracias al trabajo de las federaciones española y andaluza de bádminton”.

Martín ha hecho hincapié en que “14 de los equipos participantes serán andaluces, contando así con un total de 31 deportistas de nuestra comunidad procedentes del propio municipio de Montilla, pero también de Almería, Arjonilla, Baena, Benalmádena, Cantillana, Málaga, La Rinconada, Ronda, Rute, Sierra Morena o Vélez Málaga”.

“Un evento que, sin duda, volverá a poner a nuestra provincia en el mapa del bádminton nacional y que redundará de manera muy positiva en el sector turístico de Montilla y sus pueblos vecinos, ya que se prevé un importante desplazamiento de público”, ha añadido Martín.

El delegado de Deportes de la Diputación ha agradecido “el compromiso del Club de Bádminton de Montilla, un referente que apuesta de manera decidida por el deporte base y que trabaja, de la mano de su Ayuntamiento, para acoger encuentros de gran calidad”.

Según Martín, “este Máster n1-n4 Sub-15 es un ejemplo de cómo las sinergias entre instituciones hacen posible la llegada de grandes eventos deportivos a la provincia”.

Por su parte, el concejal de Deportes de Montilla, Miguel Sánchez, ha agradecido a la Diputación su compromiso con este encuentro “que no sería posible sin el trabajo incansable que se viene realizando desde el Club”.

Sánchez ha insistido en que “sin duda, una cita que repercutirá también a nivel turístico, incrementando de manera considerable el número de pernoctaciones en nuestra localidad debido a la gran afluencia de público que nos visitará desde el viernes y hasta el domingo”.

Finalmente, el presidente del Club de Bádminton de Montilla, Blas Casado, ha afirmado que “un año más asumimos el reto de acoger este encuentro y lo hacemos de la mano de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento. Este evento supone, además, un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en pro de este deporte en nuestra provincia, donde cada vez son más los clubes que inician su andadura”.