Gran temporada la del CD Tenis de Mesa La Rambla

Finaliza una liga de tenis de mesa en la el CD Tenis de Mesa La Rambla ha cosechado una gran temporada

SEGUNDA DIVISION NACIONAL

En esta jornada de liga, la número 20, el Natural Systems TM, en su doble desplazamiento a tierras granadinas consigue una victoria y una derrota.

El sábado por la mañana visitó al CTM Vegas del Genil y consiguió la Victoria por 1-5. Resultado abultado pero muy disputado, donde los jugadores tuvieron que trabajar duro sus partidos. Los puntos fueron conseguidos por Jose Luis Oña (2), Francisco Alcaide (2) y Juan Pérez (1).

A destacar la actuación del cordobes José Luis Oña, que está en un magnífico estado de forma, solventando sus encuentros con un gran nivel. También destacamos la competividad del montillano Francisco Alcaide que tuvo que dar más del cien por cien de su nivel para ganar sus partidos donde hubo puntos de mucha calidad.

Ya por la tarde, se desplazaron para la costa, para enfrentarse al segundo clasificado, el CTM Almuñecar. Está vez el equipo rambleño cayó derrotado por 4-2. El gran nivel del equipo sexitano se notó a lo largo del encuentro, formado por jugadores muy jóvenes de un gran nivel. Los puntos está vez fueron conseguidos por Jose Luis Oña (2)

A destacar otra vez a José Luis Oña por el gran juego desplegado, sacando un poker en los dos encuentros de la jornada.

Con la victoria de este fin de semana el equipo se coloca cuarto en la clasificación a falta de dos jornadas para que termine la liga.

DIVISION HONOR ANDALUZA

En esta última jornada, la 17, en la mañana del domingo y en el Pabellón de Deportes de La Rambla, el equipo de Francisco Urbano Cocinas y Baños TM consiguió una nueva victoria por 4-2 ante el CD Safa Andujar A (tercer clasificado).

Partido difícil para los nuestros, que empezaron en la primera parte del encuentro con el marcador en contra (1-2). Pero en los siguientes partidos los nuestros hicieron un gran trabajo y pudieron darle la vuelta al marcador.

Los puntos fueron conseguidos por el canterano y de La Rambla, Rafael Nadales (2), Gorka Gándara (1) y Juan Luis Pérez (1). Gran trabajo de equipo.

Dar la enhorabuena al equipo por la maravillosa temporada que han realizado, consiguiendo la segunda plaza en esta División Honor Andaluza.

El CDTM La Rambla quiere dar las gracias también al patrocinador Francisco Urbano Cocinas y Baños por colaborar una temporada más con el equipo de enlace de la escuela del club.