Los sindicatos con representación de la plantilla de Policía Local de Montilla, quieren dar a conocer la situación profesional y personal actual que está sufriendo dicho colectivo.

Llevamos ya mucho tiempo advirtiendo al equipo de gobierno que en la actualidad el haber disminuido la plantilla actual en los últimos años en un 25% aproximadamente, unido a el envejecimiento de los agentes cuya media de edad está ya cercana a los 50 años, genera un problema para asegurar el bienestar colectivo y garantizar la seguridad, siendo necesarios acuerdos y medidas de actuación para resolver el problema.

Hasta el 31 de diciembre pasado se han ido cubriendo los servicios mínimos mediante horas extraordinarias, si bien, los agentes disponibles han dicho basta, no se puede tolerar que compañeros que por edad deberían estar prestando servicios en segunda actividad, deban seguir a turnos de mañana, tarde y noche, menoscabando su salud y despreciando su dedicación, al igual que del mismo modo, no van a permitir que los trabajadores, deban continuamente renunciar a su descanso y a la conciliación de su vida familiar por imperativo político, por no tener interés alguno hacia el colectivo representado.

Todos los que componemos la Policía Local de Montilla, queremos pedir disculpas al ciudadano si en algún momento no hemos podido atenderlos con la celeridad que les corresponde o del modo más profesional que desearíamos, pero como bien explicamos, nos resulta imposible poder responder a nuestros vecinos con la dedicación que se merecen y velar por el bienestar común.

Esta Jefatura junto a sus agentes, se ve totalmente abandona por parte del Sr. Alcalde D. Rafael Llamas, pudiendo valorar dicha situación en el aumento continuo de la criminalidad en el municipio. Del mismo modo, el poder optar al descanso como cualquier otro trabajador del ayuntamiento, también se han encargado de privarlo, ya que, a través de su primera teniente de alcalde, Doña Lidia Bujalance, esta ha decidido interpretar que la disponibilidad de los agentes está impuesta a poder ser localizados en sus teléfonos personales 24 horas al día, 7 días a la semana, no importando su descanso, el derecho a la desconexión digital, la conciliación familiar o su salud física y mental, estando obligados a acudir a la llamada en cualquier caso y ateniéndose a las consecuencias de no hacerlo, obviando si es el único fin de semana o día que le han podido dedicar a su familia.

Nos sentimos humillados y esclavos de un poder político todopoderoso, que si bien, está continuamente solicitando soluciones hacia una sanidad pública que no es de su competencia, no muestra el mismo rasero hacia los trabajadores que si dependen de él.

Queremos dejar claro, que tomaremos todas las medidas necesarias y del tipo que sean oportunas, para poner fin a este acoso, intentando que la ciudadanía no se vea afectada por las decisiones de su gobierno y, del mismo modo, estando a disposición de quien quiera para justificar todo lo expresado y que no le engañen con discursos políticos.

Los representantes sindicales.