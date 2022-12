La nueva temporalidad se disfraza de contratos fijos para reducir el paro

El paro descendió en noviembre de 33.512 personas, un descenso del 1,15 % respecto al mes anterior y que deja la cifra total de parados registrados en 2.881.380. El descenso del paro en noviembre ha sido similar entre hombres y mujeres, del -1,23 % y el -1,10 %, respectivamente, y también se ha dejado notar entre los jóvenes menos de 25 años, reduciéndose en 4.182 personas (-1,97 %).

Lo que también ha descendido durante el mes de noviembre ha sido el número de contratos firmados, y lo hace en casi 600.000 con respecto al mismo mes de 2021. “Aunque se firman más contratos indefinidos que hace un año, están marcados por la temporalidad y la parcialidad. La nueva temporalidad se disfraza de contratos fijos discontinuos, que han aumentado más del 500 % justo un año después de la reforma laboral, y de fijos a tiempo parcial, que han subido un 200 %. Estos contratos sirven para reducir el paro pero, sin embargo, no mejoran ni actúan sobre los problemas estructurales que arrastra el mercado laboral en España”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Por otro lado, la contratación indefinida sigue frenándose según avanzan los meses. En noviembre, los contratos fijos supusieron el 43,2 % del total, esto es, 2 puntos menos que en octubre (45,8 %).

En palabras de Joaquín Pérez, “el Gobierno debe trabajar para establecer las bases del empleo del futuro, un empleo que no puede continuar siendo temporal. No basta con cambiar el nombre a los contratos, sino que hay que procurar el establecimiento de un nuevo modelo productivo que apueste por trabajos reales que no desaparecen cuando terminan las campañas turísticas o de comercio”.