Consejos para reservar viajes y alojamientos para Navidad

Consumo Responde aconseja a las personas usuarias que planeen ‘escapadas’ en estas fechas una planificación, comparar precios y condiciones y guardar toda la documentación derivada de las gestiones

Uno de los consejos en los que más hace hincapié Consumo Responde de cara a fechas concretas, periodos vacacionales o eventos como las rebajas, es el de anticiparse, ya sea en las compras, o en las reservas de viajes y de alojamiento.

Ante la cercanía de la Navidad, las personas que tengan intención de realizar una ‘escapada’ deben tener en cuenta que la planificación y la anticipación son esenciales para evitar cualquier contratiempo, como por ejemplo la falta de plazas. Además, debe tenerse en cuenta que los precios son más elevados en temporada alta.

En estos casos, Consumo Responde incide en la importancia de comparar precios y condiciones entre distintas compañías antes de formalizar la compra de los billetes de avión.

Si la adquisición del billete se realiza vía online, la persona usuaria debe cerciorarse de que no aparece preseleccionada la contratación de algún servicio no deseado y que suponga un incremento del precio final, tales como seguros opcionales, prioridad de embarque, etc.

Asimismo, se aconseja examinar cuidadosamente los datos de la reserva, y posteriormente el billete, a fin de evitar errores en fechas, destinos o nombres de las personas viajeras. Si se van a contratar los servicios por internet, el principal consejo es realizar las compras en sitios seguros (la dirección empieza por ‘https’ y aparece un candado en la URL). Hay que asegurarse de acudir a páginas oficiales de las agencias de viaje o de las compañías aéreas.

Si el viaje se gestiona a través de una agencia de viajes, debe comprobarse que la agencia es legal, que está inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía, y es recomendable que la empresa esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo, un distintivo de calidad y una garantía adicional ante una posible reclamación. Siempre es recomendable exigir un contrato formalizado por escrito, así como su lectura minuciosa antes de firmar.

Tanto en las reservas de billetes como de plazas hoteleras, las personas viajeras deben conservar toda la documentación asociada a la reserva del alojamiento, esencial para cualquier posible reclamación, y si la reserva se ha realizado por internet, es conveniente conservar o almacenar la confirmación de la misma, ya que tiene el mismo valor que el contrato firmado en una reserva presencial.

De igual manera, es importante conservar todas las posibles comunicaciones que se hayan mantenido a la hora de realizar la reserva, como correos electrónicos o acuses de recibo, así como la documentación que pudiera existir sobre promociones, descuentos u otros similares, ya que la publicidad tiene valor contractual.

Toda la información necesaria para las personas consumidoras y usuarias en materia de alojamiento en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, reservas, y transporte aéreo, terrestre y marítimo, con sus respectivas secciones de ‘Preguntas Frecuentes’ (FAQ), puede consultarse en el apartado de ‘Viajes, Transportes y Ocio’ en Consumo Responde.