La Junta prevé una producción de 269.100 toneladas de aceite de oliva para la provincia de Córdoba

PorAntonio Galán

Oct 3, 2025

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, presentó ayer en Jaén los datos oficiales de aforo para la campaña 2025/26, en la que se espera una producción de 269.100 toneladas de aceite de oliva para la provincia de Córdoba, lo que supone un 7,5 por ciento menos que la campaña anterior.

A nivel regional, se estima que la cifra alcance las 1.080.900 toneladas aceite de oliva, es decir un 5,5% menos respecto a la temporada anterior, pero un 19,8% más que la media de las cinco últimas.

Por provincias, Jaén, principal productora, registrará 475.000 toneladas de aceite de oliva, un 15,3% menos; seguida de Córdoba, con 269.100 t. (-7,5%); Sevilla, con 130.000 t. (+16,5%); y Granada, con 117.200 t. (-5,5%).

Por detrás de Granada, se sitúa la provincia de Málaga, con 54.600 t. (+54,8%); Cádiz, con 16.400 t. (+95%); Huelva, con 11.100 (+36,1%); y Almería, con 7.500 t. (+70,2%).

Para Asaja Córdoba, “son datos buenos, pero podrían variar sensiblemente dado que se han tomado a principios de septiembre y dependerá de las lluvias del otoño, teniendo en cuenta que hay zonas bastante afectadas por la sequía”. Además, asegura la organización agraria, “día que pasa sin llover afecta directamente a los rendimientos” porque el árbol se encuentra actualmente en la fase crucial de lipogénesis, que es la fase en la que la aceituna fabrica el aceite.

