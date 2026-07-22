La Junta iniciará en agosto la construcción de la nueva unidad de Terapias CAR-T del Reina Sofía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Junta iniciará en agosto la construcción de la nueva unidad mixta de Terapias CAR-T del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Durante una visita al nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil que, ha adelantado, “estará a pleno rendimiento a final de año tras una inversión de 24 millones”, Antonio Sanz ha destacado el papel del Reina Sofía como referente sanitario y ha puesto en valor que con esta unidad “Andalucía sumará una nueva infraestructura dedicada a investigación en terapias CAR-T en la que trabajarán 37 profesionales” gracias al incremento de plantilla aprobado por el Consejo de Gobierno a final del pasado año.

Tal y como ha recordado el responsable de la sanidad en Andalucía, el Hospital Reina Sofía “tiene un papel esencial en innovación e investigación sanitaria y también en las terapias CAR-T, que permiten modificar los linfocitos T del propio paciente, un tipo de glóbulo blanco fundamental en la respuesta inmunitaria, para que reconozcan y destruyan de manera específica sus células cancerosas”. Tanto las terapias avanzadas como la medicina personalizada de precisión son grandes apuestas de este Gobierno, ha destacado, “porque queremos que el conocimiento que se genera en Andalucía se convierta en mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida”.

Ahora, el Reina Sofía contará con una nueva unidad mixta dedicada a las terapias CAR-T tras unas obras que, ha dicho Antonio Sanz, “cuentan con financiación de la Diputación de Córdoba y se espera puedan estar finalizadas antes de que acabe el año para que entre en funcionamiento en 2027”. La unidad, ha detallado, contará con 11 habitaciones individuales y se ubicará en el Hospital General, cerca de la UCI y de Hematología. En ella se atenderá a los pacientes procedentes de ensayos clínicos.

Una “gran noticia”, ha destacado el vicepresidente primero, que ha anunciado además el último hito alcanzado por el Servicio de Hematología del Reina Sofía, “que ha completado con éxito el primer tratamiento con células CAR-T para Mieloma Múltiple en modalidad 100 % ambulatoria en toda Andalucía”. Antonio Sanz, que ha felicitado a todos los profesionales que lo han hecho posible, ha asegurado que “estamos ante un paso decisivo que representa también un hito en la optimización y humanización de las terapias avanzadas”.

Cambio profundo en la atención a los niños y a la mujer

Durante su visita al nuevo edificio de consultas externas del Hospital Materno Infantil, cuya obra ha sido terminada y recepcionada, Antonio Sanz ha subrayado que esta nueva infraestructura va a suponer “un profundo cambio en la atención sanitaria ambulatoria que se presta tanto a la mujer como a los niños de Córdoba”.

Como ha destacado el vicepresidente primero. “se trabaja ya en la incorporación de todo el equipamiento para poner en marcha un edificio de más de 10.500 metros cuadrados”, en el que se han invertido 21,2 millones en obras financiados con Fondos Feder y 2,9 en equipamiento que ha asumido el SAS. Gracias a esta inversión, se reúnen por primera vez todas las consultas pediátricas del hospital, centralizando los servicios que se encuentran ahora en distintas ubicaciones (Materno Infantil, centro de especialidades Carlos Castilla del Pino y Los Morales). Además, se ubicará en él la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y el área toco-ginecológica dará un salto importantísimo al concentrarse en un único espacio y al mejorar todos los circuitos asistenciales.

Este nuevo edificio de consultas externas, ha recordado Antonio Sanz, va a permitir pasar de 62 consultas a 128 y ganar también en amplitud aumentando el espacio disponible para ellas un 263%, pasando de 1.871 a 4.430 metros cuadrados. Además, “mejorará la calidad de la atención con espacios más confortables, amplios y humanizados al tiempo que creará entornos de trabajo más óptimos para los profesionales”.

Tras ejecutarse una primera fase del traslado, con la apertura en el mes de junio de la planta tercera al Servicio de Calidad y Documentación Clínica, a final de año se pondrá en marcha el área asistencial al completo de forma gradual para que antes de que acabe el 2026 esté a pleno rendimiento.

Córdoba, ha asegurado Antonio Sanz, “gana una nueva infraestructura sanitaria moderna, confortable y que incorpora además criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad”. Una infraestructura, ha concluido, “que viene a cubrir las necesidades actuales de la población y también las del futuro a medio y largo plazo”.