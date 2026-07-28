Hay que extremar la prudencia ante el aviso por calor en Andalucía los próximos días

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, insiste en extremar la prudencia y la precaución ante los avisos meteorológicos por calor activados para las jornadas del martes y el miércoles en Andalucía.

Para mañana, cuatro provincias tienen activados avisos por calor, nivel de riesgo que se prolongará en la jornada del miércoles. Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén tendrán distintas comarcas en aviso naranja mañana martes con previsión de alcanzar los 40º de temperatura.

Así, el aviso por peligro importante estará vigente en Cuenca del Genil (Granada), en las campiñas sevillana y cordobesa, así como en las comarcas jienenses de Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Asimismo, habrá avisos por calor en el resto de las provincias, con excepción de Málaga. En el caso de ésta también se activará el aviso amarillo por vientos en el interior (Estrecho, Campiña y Galerazamba) y por fenómenos costeros en todo el litoral.

De cara a la jornada del miércoles, el aviso naranja se vuelve a activar en las mismas comarcas de la provincia de Jaén y en la Campiña cordobesa.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido esta tarde un aviso especial de fenómenos adversos debido a le llegada de la cuarta ola de calor del verano hasta, al menos, el próximo domingo 2 de agosto.

La Aemet alerta de un aumento progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, con noches muy cálidas y peligro importante durante las horas centrales del día.

Instrucciones de autoprotección a la ciudadanía

Ante los avisos meteorológicos por calor la EMA ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Es fundamental beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, aunque no se tenga sensación de sed. En cuanto a la hidratación, hay que prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol.

EMA aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y es muy importante recordar que no se puede dejar nunca a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año.