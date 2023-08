La joven Inmaculada Torres te invita a su «Viaje a Itaca»

De la mano de la Osiris Tattoo, se inaugura exposición Viaje a Itaca, colección de cuadros de la joven talento cordobesa Inmaculada Torres Onieva.

Esta joven artista cordobesa disfruta de la lectura y el cine, siendo sus grandes pasiones el arte, la música y la filosofía. Confiesa que mientras pinta o dibuja, siempre escucha música, como parte esencial de su inspiración.

Montilla Abierta: Enhorabuena por tus trabajos Inma, ¿Cómo llega una joven valor de la pintura de Cordobita la llana a exponer en Montilla?

Inmaculada Torres Onieva: El origen de esta exposición surgió a través de un gran compañero de las clases de pintura, Bernardo. Él me dio a conocer el estudio de tatuajes Osiris, y la oportunidad de exponer mis obras. Es mi primera exposición y estoy entusiasmada de hacerlo en un pueblo con tanta tradición artística.

M.A.: ¿De donde te viene el arte para pintar?

I.T.O.: En mi familia no hay ni ha habido ningún pintor. Aún así, el arte siempre ha estado presente en ella. A través de mi madre con su pasión por la música y mi padre por el arte y la cultura.

Han sido fundamentales para ser la persona que soy hoy. Siempre nos han enseñado a mis

hermanas y a mí el valor del aprendizaje y la superación, así como el amor por el arte y los

libros.

M.A.: ¿Desde cuando pintas?

I.T.O.: Dibujo y pinto desde que era pequeña, copiando dibujos de libros y comics. Después me interesé por la caligrafía artística e incluso por las mandalas. No fue hasta 2019 aproximadamente que me inicié en el retrato, y ese mismo año, por la pintura al óleo.

Desde siempre, me he ido proponiendo pequeñas metas a alcanzar y he pintado y dibujado incansablemente. Es un trabajo que me llena por completo y que me sigue entusiasmando cada día.

M.A.: Una cosa es tener arte y otra la técnica para desarrollarlo, ¿Dónde has ido desarrollando tus cualidades?

I.T.O.: He podido desarrollar esta afición en las clases del pintor Jose Luis Muñoz. Desde que estoy allí, he aprendido y disfrutado muchísimo. No solo con Jose Luis por ser el mejor maestro, sino con todo el grupo que me ha apoyado tanto.

Además, he hecho el bachillerato artístico en la Escuela de Artes Dionisio Ortiz, donde he

podido aprender muchísimo sobre el arte gracias a mis profesores y compañeros.

Ahora inicio en la facultad de Bellas Artes de Granada para seguir aprendiendo, porque

todavía me queda mucho camino por recorrer.

M.A.: Ves la pintura como profesión, un hobby, un complemento, una expresión de ti misma……?

I.T.O.: La pintura siempre ha sido para mi un hobby, al estar aún en el instituto. Pero con el paso del tiempo, se ha convertido en una necesidad. Ahora me lo planteo como lo que es, un trabajo como cualquier otro. Es el trabajo con el que espero poder ganarme la vida.

M.A.: en tu obra veo muchos retratos, es lo que mas te gusta pintar? Por que?

I.T.O.: En mi obra hay abundancia de retratos, me encanta pintarlos por su complejidad. Intento captar la expresión del rostro y sobre todo, la expresión de la mirada.

M.A.: En la exposición que vas a realizar durante el Mes de Septiembre en Osiris Tattoo, ¿Cuántas obras vas a exponer?

I.T.O.: Voy a exponer bastantes obras, con temáticas desde el retrato al paisaje y variedad de técnicas.

M.A.: para terminar, siempre oleo o te gusta otras técnicas?

I.T.O.: La pintura al óleo es con lo que más trabajo, pero abarco una gran cantidad de técnicas plásticas: la acuarela, el grafito, el pastel al óleo, el gouache o el dibujo digital. Siempre me encanta probar nuevas técnicas y ver hasta donde puedo llegar con cada una.

La tarde del Sábado tenemos una cita con la cultura por parte de Inma y su viaje a Itaca y con la música de Norah, otra joven talento estudiante del Conservatorio de música de Montilla, que nos deleitará con un amplio repertorio que va desde música clásica a canciones populares.

Planazo!!!

Antonio Galán