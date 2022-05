La improvisación por bandera del Ayuntamiento de Montilla

Inauguración tras inauguración y el gobernar en base a las redes sociales, hacen que la improvisación la bandera mas ondeada en un Ayuntamiento de Montilla con una agenda sobrecargada de fotos y actos propagandísticos en los que la planificación y el mantenimiento y cuidado del bien común brillan por su ausencia

Si esta semana veíamos como en redes sociales el pueblo se quejaba nuevamente del lamentable estado de los parques en general, a lo cual el Sr. Alcalde respondió que con un «El ayuntamiento y su equipo de personas de medioambiente y jardinería están dando respuesta a las muchas zonas urbanas de Montilla y sus caminos rurales. Se irá dando solución a cada una de las zonas, agradezco vuestra comprensión y vuestros mensajes.»

Dicho lo cual y teniendo en cuenta la celebración de la mas que anunciada III Marcha Spínola, donde cerca de medio millar de personas iban al Parque tierno Galván a comer y disfrutar de las instalaciones que quedan en pie, las «personas de medioambiente y jardinería» que tan escamondadas han dejado las rotondas no alquiladas de Montilla, tuvieron que dejar lo que estuvieran haciendo para salvar la cara de su jefe y del concejal en cuestión invitado al evento.

Pues así lo hicieron, adecentaron todo lo que pudieron, centrándose donde suponían que iba a haber gente, dejando para otro día, las zonas donde no iba a haber público y la recogida, que se ve que tienen otro horario.

pipi can

Aquí ya hemos hablado hasta la saciedad del desastre que es la política del inaugurar mucho y conservar poco que desde los albores de la democracia los diferentes gobiernos popu-absolutistas que hemos/estamos sufriendo los pobres ciudadanos.

Sin entrada y sin salida del centro

Otro ejemplo claro de la improvisación es el centro de Montilla, no hay día sin novedad y día sin comunicación.

¿Cómo es posible que cualquier ciudadano sea conocedor de los ritmos gimnásticos en la pista de atletismo del Sr. Llamas y acto seguido cual Superman aparece vestido de chaqueta inaugurando algún evento copa en ristre, compungido en algún acto religioso o en la puerta del Hospital de Montilla reclamando lo que ninguno de sus compañeros ha dado a Montilla en 40 años de gobierno y sin embargo en las cosas del día a día, te tienes que buscar la vida o negociar con el albañil/pintor/repartidor de turno, (benditos sean todos), para poder pasar?.

¿y ahora por donde?

Pues si, sabremos como mueve sus caderas y como es de sentido ante cualquier dolor ajeno, pero si tienes un coche y vives/quieres ir al centro de Montilla, debes de ser poco mas que el demonio o de la derechona cavernaria, por que en ese caso estas perdido, ya que ni Policía Local, ni los medios subvencionados, ni la web del ayuntamiento te informarán del caos que te puedes encontrar.

Ejemplos hay para aburrir de improvisación, que no salen a la luz por que a los interesados les interesa para no crear mal rollo para el año que viene con el todopoderoso Ayuntamiento de Montilla, donde no se hace nada sin su ok previo.

Teniendo en cuenta los muchos millones que nos estamos dejando en infraestructuras que requieren/requerirán mayores sumas de dinero para su mantenimiento, debería de plantearse el Ayuntamiento del Sr Llamas, como responsable principal, de generar no mas impuestos sino mas empleo.

Antonio Galán