La exhibición y la prueba de obstáculos hicieron vibrar al aficionado al caballo

Los aficionados de la comarca han disfrutado como enanos de los dos días dedicados a la hípica gracias a la organización del Grupo Romero y Amigos del Caballo Montilla que con motivo de la Fiesta de la Vendimia 2025 ha organizado la II Exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica, alta escuela y enganche y la XVII Prueba de obstáculos Ciudad de Montilla.

II Exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica, alta escuela y enganche

La noche del viernes la pista hípica era un hervidero de aficionados ya que el ingente grupo de participantes en este exhibición, lo merecía.

Locutado por el incombustible D. José Fuentes Montaño, Juez Nacional de doma y bajo la supervisión de veterinaria de Dª Maria José Povedano Ruiz, se pudieron vivir momentos de extraordinaria belleza.

DOMA VAQUERA Ezequiel León «Fantasía a la garrocha» Ronda (Málaga) Carlos Cea Ríos El Rubio (Sevilla) Pedro Cañero Fernán Núñez (Córdoba°

DOMA CLÁSICA Antonio Angulo (Campeón Copa España) Osuna (Sevilla), Álvaro Romero y Eli Santiago «Carrusel de doma clásica» de Montilla, Juli Robles López Presentación a la mano de morfológico de Montilla (Córdoba)

ALTA ESCUELA de la mano de José Manuel Rodríguez «Pingo» Osuna (Sevilla), Modesto Nieto Ruz Montalbán, Luis Calderón Rodríguez Osuna (Sevilla) y Pedro Castillo «El Niño del poni» Fernán Núñez.

LOS CABALLOS BAILAN Gloria Paredes y María Pérez, de Montilla. Juan Ant° Gómez y Nati de Montilla

SALTO DE OBSTÁCULOS Bibián Narbona Trujillo Antequera (Málaga) Aitana Narbona Trujillo de Antequera (Málaga)

ENGANCHE: Francisco Uceda. Cuarta de Caballos. Fernán Núñez (Córdoba)

XVII Prueba de obstáculos Ciudad de Montilla

Si el viernes vimos arte sobre los caballos, el domingo llegó el momento de ver el arte pero sobre ruedas, gracias a la extraordinaria labor de cocheros y sus groom, que junto a sus animales, nos dieron un espectáculo digno de los mejores circuitos de Andalucía.

Este es la clasificación de las diferentes pruebas:

Menores

Manuel Domínguez Aquino Francisco Porras Ternero José A. Berenguer Carrasquilla

Limoneras

Carmen Domínguez Aquino Ismael González Chamizo Juan Carlos Marrufo Rivera

Troncos

Antonio Repullo Del Pino Miguel A. González García Dioni Soler Reina

Cuartas

Antonio López Contreras Llibert Calvet Martínez José Barranco Reyes

Genial fin de semana y deseando de volver a disfrutar de otro evento organizado por el Grupo Romero y Amigos del Caballo Montilla.