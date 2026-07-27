La Diputación de Córdoba invierte 4,9 millones de euros en la mejora del Complejo Medioambiental de Montalbán

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado la aprobación de un Plan provincial de actuaciones para la gestión de residuos en los municipios de Córdoba 2026, “acción dotada con 4,9 millones de euros que permitirá la renovación de equipos que presentan un elevado desgaste”.

De este modo se ha expresado Fuentes, quien acompañado por el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, y el consejero delegado de Epremasa, Manuel Torres, ha dado a conocer los detalles de un plan que “evidencia la apuesta decidida por la inversión que venimos realizando en la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente”.

Unas inversiones, ha añadido, que “en esta ocasión redundarán de manera directa en el Complejo Medioambiental de Montalbán, una instalación esencial y de referencia dentro del sistema provincial de gestión de residuos, donde se concentran las operaciones de tratamiento, manipulación y compactación”.

“Así esta inversión vendrá a reforzar la capacidad operativa de estas instalaciones, garantizando la continuidad, seguridad, eficacia y eficiencia del servicio que se presta desde el Complejo”, ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que “la necesidad de garantizar, no sólo la prestación del servicio sino la seguridad de las instalaciones, nos lleva a la renovación de una maquinaria que presenta una antigüedad elevada y, como consecuencia, una creciente necesidad de mantenimiento con el consiguiente riesgo de averías y disfunción de su fiabilidad”.

Fuentes ha remarcado, además, que “estos 4,9 millones de euros se suman a los 10.870.000 euros invertidos desde 2023, lo que nos lleva a hablar de un total de 15.770.470 euros destinados a Epremasa, una empresa referente a nivel andaluz. Y vamos a seguir incorporando recursos en este ejercicio procedentes del superávit”. Se trata, ha apuntado el presidente, de una “inversión histórica en esta empresa pública que es un referente en toda Andalucía y que demuestra la apuesta de este gobierno provincial por el medio ambiente, la economía circular y la sostenibilidad”. Así, ha concluido, la Diputación “cumple con el gran desafío y el gran deber que tiene de prestar servicios de calidad a través de las economías de escala”.

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, Andrés Lorite, ha puesto en valor “la prestación del servicio que se presta en el Complejo Medioambiental de Montalbán instalación que recoge y gestiona los residuos del 100% de la provincia, a excepción de la capital”.

Para Lorite, “estos 4,9 millones nos permiten renovar los equipos en situación de obsolescencia. De manera concreta, se procederá a la adquisición de dos prensas, un tromel, dos separadores ópticos, un balístico, un compactador de residuos, dos palas cargadoras y dos camiones multilift”.

“Una sustitución de equipos que, en definitiva, contribuirá a un funcionamiento óptimo del Complejo de Montalbán y, como consecuencia, en la prestación de un servicio esencial para nuestros municipios”, ha manifestado Lorite.

El también presidente de Epremasa se ha referido además, a “la ejecución de una nueva área de vertidos en estas instalaciones, obra que dotada con 3,5 millones de euros se está realizando en estos momentos y que evidencia el compromiso de la Diputación con los objetivos de economía circular y sostenibilidad que vienen establecidos en la Ley 7/2022”.