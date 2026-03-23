La Diputación de Córdoba destina más de 400.000 euros a la Avenida del Gran Capitán de Monturque

La Diputación de Córdoba ha destinado una partida de 400.198 euros a la renovación de la Avenida del Gran Capitán de Monturque y su entorno, en el que se incluyen la Plaza de Andalucía y la calle de la Plata. Una intervención cuyo objetivo es “la intervención integral de esta zona, renovando todos los servicios, tanto de abastecimiento y saneamiento así como la ejecución de un nuevo firme y acerado”.

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien se ha desplazado hoy hasta el municipio para, acompañado de su alcalde, Antonio Castro, conocer de primera mano el proyecto de actuación que, según ha señalado, “está prevista dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027, y ahora se va a estudiar su ampliación para dar una solución al colector de la calle Benito Pérez Galdós”.

Fuentes ha hecho hincapié en que “con la actuación proyectada, se ofrece solución que se ha visto agravada por el tren de tormentas de este invierto, y que afecta a municipios como Monturque que, al estar en pendiente, requieren de una intervención integral en su red de conducciones hidrológicas”.

En este sentido, el máximo responsable de la institución provincial ha abundado en que “las administraciones públicas tenemos que hacer inversiones que aborden el problema del agua en toda su casuística, tanto en las redes de saneamiento como en infraestructuras de depuración y en abastecimiento en agua en los municipios”.

“Con este proyecto se sustituirá la red de saneamiento por una nueva conducción, además de la implantación de pozos y elementos de drenaje superficial. A esto hay que añadir la renovación de la actual red de abastecimiento de fibrocemento que está obsoleta y con múltiples roturas, lo que provoca molestias a los usuarios”, ha explicado Fuentes.

La intervención ofrece, además, “una solución al problema de evacuación de aguas de saneamiento y pluviales de esta zona, que lleva implícita la actuación en la calle San Antonio, aumentando el diámetro del colector actual de 600mm a 800mm, desde la plaza de Cervantes hasta 180 metros aguas abajo en la calle San Antonio”, ha abundado Fuentes.

En definitiva, ha recalcado que “se va a mejorar la urbanización y pavimentación de la vía, para lo que se van a establecer en ambos márgenes y en la calzada una sección de plataforma similar a la actual, pero con el ensanche de los acerados y con medidas de accesibilidad, además de diferenciar entre la zona de tránsito peatonal y la calzada. El plazo de ejecución de la obra, que actualmente se encuentra en fase de licitación, se estima en 10 meses”.

A todo esto se añade ahora la propuesta de intervención en la calle Benito Pérez Galdós “en la que se encuentra el colector en el que confluyen tres calles que preocupan bastante, que ahora deberán estudiar los ingenieros para ofrecer la mejor solución”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la actuación de la Diputación para “dar una respuesta a un problema que afecta a varias calles del municipio, que requiere de un estudio en profundidad y transversal del conjunto de las conducciones hidrológicas, dada la situación en pendiente del pueblo”.