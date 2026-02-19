La Diputación aprueba la activación de 1.100.000 euros para actuaciones urgentes tras el temporal

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, ha aprobado la activación de una modificación de crédito por valor de 1.100.000 euros “para la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el temporal”.

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha añadido que “esta medida nos permite atajar las situaciones más graves que, a consecuencia del temporal, se dan en equipamientos e infraestructuras municipales”.

Según Fuentes, “los municipios que podrán acogerse a estas ayudas serán, Puente Genil, por el talud que afecta a ocho viviendas y cuyos vecinos están desalojados; el talud de Iznájar, Castro del Río, a consecuencia de daños en un muro; Luque o la grieta de Benamejí”.

Del mismo modo, ha continuado, “podemos hacer referencia a la localidad de Espejo y un muro que se desmorona; Valenzuela, Doña Mencía, o Villaharta, todos ellos con escenarios bastantes urgentes en sus términos municipales como hemos podido comprobar”.

En definitiva, ha continuado Fuentes, “asuntos que no admiten demora porque suponen invertir en situaciones extremadamente graves, hablamos aquí de situaciones de peligrosidad, de garantizar la seguridad de la ciudanía”.

“En estos cálculos también se prevé la posibilidad de poder asistir a caminos estratégicos y que se encuentran gravemente dañados, de manera muy especial en la zona norte, con problemas de acceso a fincas ganaderas; en la zona de la ribera del río y en la zona de Priego de Córdoba, Iznájar y Rute”, ha matizado Fuentes.

Por su parte, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha querido agradecer la agilidad demostrada por los distintos departamentos y organismos provinciales para dar respuestas a las situaciones emergidas a consecuencia del temporal.

Martín ha recordado, además, que “hoy se cumple un mes del trágico accidente ferroviaria acaecido en Adamuz, por lo que queremos trasladar nuevamente nuestro más sincero respeto y cercanía a las víctimas y a los vecinos y vecinas de esta localidad, así como volver a poner en valor el trabajo realizado por los distintos operativos que se actuaron aquellos días”.