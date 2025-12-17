Montilla Abierta

La campaña de aceite arranca con buen ritmo en Córdoba pese a la ralentización por las lluvias de noviembre

PorAntonio Galán

Dic 17, 2025 #Asaja

ASAJA Córdoba informa de que la producción acumulada de aceite en la provincia durante los dos primeros meses de la campaña, octubre y noviembre, alcanza las 47.884,58 toneladas. Aunque se trata de un dato positivo, se sitúa por debajo del registrado en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 60.657 toneladas. Las lluvias de las últimas semanas de noviembre han ralentizado el ritmo de recolección, pero al mismo tiempo han contribuido a mejorar el estado general del olivar tras meses de necesidad hídrica.

A nivel nacional, la producción acumulada asciende a 293.197 toneladas, de las que 250.641 toneladas corresponden al mes de noviembre, cuando la recolección se generalizó en todas las zonas olivareras del país.

En cuanto a las salidas de aceite, Córdoba ha registrado un buen comportamiento en estos dos primeros meses, con 23.510 toneladas comercializadas. En el conjunto de España, las salidas acumuladas alcanzan las 184.796 toneladas (incluyendo importaciones), de las cuales 97.868 toneladas se corresponden al mes de noviembre. Se trata de un ritmo adecuado para el inicio de la campaña, que previsiblemente se incrementará en los próximos meses.

Pese a las precipitaciones registradas en noviembre y la mejora del estado vegetativo de los olivos, el rendimiento graso apenas aumentará, ya que el fruto tenía el aceite prácticamente formado antes de las lluvias. Desde ASAJA Córdoba, se considera que la cosecha será media, a la espera de comprobar si finalmente queda incluso por debajo de los aforos adelantados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura.

