La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero programa 23 festejos en 21 municipios con el apoyo de la Junta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha presentado en el Palacio de San Telmo las combinaciones de los carteles del XXXII Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica, que se retransmitirá al completo por Canal Sur Televisión. Este ciclo consta de nueve novilladas repartidas entre los meses de junio, julio y agosto. Además, también se televisará en septiembre la final del XXVIII Ciclo de Becerradas y dos en octubre del XXVII Encuentro Andaluz de las Escuelas Taurinas. Es decir, 12 en total.

Estos festejos de promoción de nuevos valores pertenecen al Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía, impulsado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero. La iniciativa, apadrinada por el torero Borja Jiménez, ha programado 23 festejos en 21 municipios de toda Andalucía.

El consejero de la Presidencia en funciones ha aprovechado este acto para alabar a la asociación, resaltando que “es una entidad que no para de crecer y de ayudar a las nuevas generaciones de toreros a cumplir sus sueños”. Antonio Sanz ha destacado que por las escuelas taurinas andaluzas “han pasado en estos 26 años más de 10.000 jóvenes, varios centenares de novilleros y banderilleros, así como 72 matadores”.

XXXII Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica

Reservas: sábado, 20 de junio en El Bosque (Cádiz) con novillos de Toros de El Torero para Luis José Casado, Jesús Molina, Miguel Ángel Rosa, Armando Bustos, Iker Rodenas y Hugo Anillo.

1ª selección: sábado, 4 de julio en Villaluenga del Rosario (Cádiz) con novillos de Los Millares para Gabriel García, Juanmi Vidal, Martín Marengo, Rojas Ramírez, Juan Manuel Viruez y Pablo Galván.

2ª selección: sábado, 11 de julio en Linares (Jaén) con novillos de Martín Lorca para Manuel Luque “El Exquisito”, Pedro de la Hermosa, Alfonso Morales, Manuel Real “Realito”, Armando Rojo y Diego Medina.

3ª selección: sábado, 18 de julio en Castellar (Jaén) con novillos de Apolinar Soriano para Ignacio Sabater, Jaime Padilla, Blas Márquez, Pablo Sánchez, Mario Torres y Antonio “El Ñoño”.

4ª selección: sábado, 25 de julio en Jódar (Jaén) con novillos de El Añadio para Sergio Valderrama, Agustín de Antonio, Manuel Troncoso, Fernando Lovera , Javi Spínola Rivera y el triunfador de la novillada celebrada en El Bosque el 20 de junio.

, Javi Spínola Rivera y el triunfador de la novillada celebrada en El Bosque el 20 de junio. 5ª selección: sábado, 1 de agosto en Navas de San Juan (Jaén) con novillos de Aquilino Fraile para Pablo Hernández, Manuel León, Manuel Díaz, Antonio Ortega, Manuel Jesús Garrido y Cayetano Romo.

1ª semifinal: sábado 8 de agosto en Almonaster La Real (Huelva).

2ª semifinal: sábado 15 de agosto en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Gran semifinal: sábado 22 de agosto en Montoro (Córdoba).

Gran final: sábado 29 de agosto en Villacarrillo (Jaén).

Extraordinaria para los alumnos finalistas: sábado 19 de septiembre en Arroyomolinos de León (Huelva).

Además, se está celebrando durante estas semanas el XXVIII Ciclo de Becerradas, que tendrá una gran final televisada el 5 de septiembre en Lucena (Córdoba). A ello se unirá el XXVII Encuentro Andaluz de las Escuelas Taurinas en dos fines de semana en la provincia de Cádiz: uno en Los Barrios (3 y 4 de octubre) y otro en Ubrique (24 y 25 de octubre). De dichos festejos, Canal Sur Televisión retransmitirá dos: el 3 y 24 de octubre.

El consejero en funciones ha estado acompañado en el acto por Tomás Burgos, viceconsejero de Presidencia; Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla; Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero; José Luis Feria, director de la Escuela Taurina La Gallosina; Miguel Serrano, presidente de la Escuela Taurina de Sevilla; Luis de Pauloba, director de la Escuela Taurina de Sevilla; y Enrique Romero, presentador de Canal Sur Televisión.