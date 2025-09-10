La AECC organiza en Bélmez una jornada sobre el cáncer de mama y la investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba y la Escuela Politécnica Superior de Belmez, organizan una jornada acerca del cáncer de mama y la investigación. El acto conmemora el World Cancer Research Day (WCRD), que se celebra el 24 de septiembre, una fecha clave para recordar el papel esencial de la investigación como herramienta para lograr un objetivo común: superar el 70% de supervivencia en cáncer para 2030. La Universidad de Córdoba, la ha enmarcado dentro de los actos por el centenario de la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

El acto tendrá lugar el 24 de septiembre en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior. Comenzará con la bienvenida de Mª Carmen Gómez, presidenta de la Junta Local de la AECC en Belmez. A continuación, la presidenta de la Junta Provincial de la AECC en Córdoba, Mª Auxiliadora Cabanás, presentará la Jornada que contará con las siguientes ponencias:

Importancia de la prevención en el cáncer, Enrique Aranda, jefe de oncología del Hospital Universitario Reina Sofía.

Impacto emocional tras el diagnóstico del cáncer de mama, Leticia Barrera, psicooncóloga de la AECC en Córdoba.

Cáncer de mama y maternidad: una nueva realidad para la investigación, Juan de la Haba, oncólogo del Hospital Universitario Reina Sofía.

Tras la ronda de ponencias, habrá unos minutos de ruegos y preguntas y se procederá a la clausura del acto por parte de José Ramón Jiménez, director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

La Jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Belmez y el Aula Cultural Iznardi Alzate y se espera una gran asistencia por parte de los municipios del Valle del Guadiato y los Pedroches.

La presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, María Auxiliadora Cabanás, “incide en la importancia de la investigación y la urgente necesidad de abordar el cáncer como un problema sociosanitario de primer orden y nos recuerda, todos tenemos un papel clave para que los avances lleguen a quienes más los necesitan… “.