Jesús Delgado se codea con los mejores en la Challenge Junior de Carballo

Los ciclistas del Team Grupo Serman vuelven de Galicia con los deberes hechos después de disputar este pasado fin de semana la VII Challenge Ciclista de Carballo. Tras tres etapas los egabrenses terminan en cuarta posición en la clasificación por equipos con un papel destacado del lucentino Jesús Delgado que terminó quinto en la general merced al gran trabajo y sacrificio del resto de sus compañeros de equipo. Mario Gálvez fue octavo en la clasificación de los juniors de primer año.

La prueba comenzó el viernes con una cronoescalada individual con inicio en la playa de Razo y final en Monteneme donde el jiennense Jesús Moreno fue el más destacado de la escuadra egabrense terminando en la sexta posición. En la segunda etapa el equipo unido trabajó para anular la escapada del día.

En la recta final Jesús Delgado estuvo muy atento se metió en un grupo de cinco corredores detrás del ganador de la Challenge, Benjamín Noval, llegando destacados respecto al pelotón principal. Y en la última etapa con final en Pedro do Sal, el malagueño Mario Gálvez estuvo en la escapada principal del día dando protagonismo a los andaluces, anteriormente Carlos Tienda y Lucas Carmona lo intentaron en una etapa que se decidió al sprint.

Finalmente cuatro corredores del equipo de Cabra terminaron en el Top20 de la clasificación final todo ello a la gran labor de equipo y sacrificio realizada por los siete componentes del equipo que participaron en esta prueba. Los próximos compromisos son la Vuelta Talavera y la Challenge Subbética.

Clasificación General

1. Benjamín Noval(MMR-Academy)

5. Jesús Delgado

13. Lucas Carmona

14. Jesús Moreno

19. Mario Gálvez

59. Carlos Tienda

64. José Antonio Sáez

66. Roberto Rodríguez

Junior 1er Año

8. Mario Gálvez

29. Carlos Tienda

32. Roberto Rodríguez