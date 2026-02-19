Importante redada antidroga llevada ayer tarde por parte de la de la Guardia Civil en Montilla en la que participaron operativos del puesto Principal, Unidad de seguridad ciudadana de Córdoba y la Policía Local de Montilla que se saldó con la detención de un hombre.
20 agentes de las fuerzas del orden realizaron en la tarde de ayer el asalto a una vivienda en la calle Gran Capitán ante la sospecha fundada de que se realizaban acciones relacionadas con droga
Alrededor de las 16 horas y hasta alrededor de las 19, los uniformados llevaron a cabo el registro en la vivienda que concluyo con la puesta a disposición judicial un hombre de origen sudamericano, presuntamente por venta y tráfico de drogas.
Por el momento se continúa con la investigación bajo un gran hermetismo y no se descartan nuevas detenciones.
Un comentario en «Golpe al trafico de drogas se salda con un detenido»
Tras las fuertes lluvias habidas este último mes en Montilla y los daños causados en muchas de las infraestructuras de nuestra ciudad como caída de árboles y techados en azoteas también por los fuertes vientos, nos encontramos en el estado de los caminos rurales de nuestro alrededor los vecinos que vivimos siempre en estas zonas nos encontramos que nos es casi imposible poder acceder a nuestras viviendas. Como muestra podemos hablar del Camino Cerró Manzano dirección a la vieja fábrica de Pavo Sol por circular cientos de coches a diario para acceder a las viviendas y terrenos de cultivo, este camino está intransitable y los vecinos de aquí esta zona, camino de los limones, camino de la Florentina, camino del juncal nos vemos obligados a coger otras alternativas las cuales cada vez también se están haciendo difícil el acceso. Informar a urbanismo se ha informado y se está haciendo caso omiso a todo este verdadero problema. Nuestro Señor Alcalde tiene ahí también su segunda residencia y su familia deben de saberlo pero todo esto se solucionará cuando venga el buen tiempo y se tenga que hacer uso y disfrute de los fines de semana pero los que vivimos siempre aquí nos vemos con este grave problema y con los inconvenientes de no poder tocar estos caminos para poder arreglarlos por nuestra cuenta porque está prohibido.
Pagamos impuestos como todo buen ciudadano y carecemos de muchos servicios como alcantarillado, luz urbana, contenedores de basura, buzones de correos y como No, la falta de mantenimiento en nuestros caminos.
Si este llamamiento sirve de algo lo dejo aquí reflejado para que se tenga en cuenta nuestra situación.