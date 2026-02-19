Golpe al trafico de drogas se salda con un detenido

Importante redada antidroga llevada ayer tarde por parte de la de la Guardia Civil en Montilla en la que participaron operativos del puesto Principal, Unidad de seguridad ciudadana de Córdoba y la Policía Local de Montilla que se saldó con la detención de un hombre.

20 agentes de las fuerzas del orden realizaron en la tarde de ayer el asalto a una vivienda en la calle Gran Capitán ante la sospecha fundada de que se realizaban acciones relacionadas con droga

Alrededor de las 16 horas y hasta alrededor de las 19, los uniformados llevaron a cabo el registro en la vivienda que concluyo con la puesta a disposición judicial un hombre de origen sudamericano, presuntamente por venta y tráfico de drogas.

Por el momento se continúa con la investigación bajo un gran hermetismo y no se descartan nuevas detenciones.