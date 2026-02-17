Activada la agenda “Iguales y Visibles” con un 8M para Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana en el Centro Municipal de Información a la Mujer la programación con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, una agenda de actividades que, bajo el lema “Cerrando Brechas, Iguales y Visibles”, se desarrollará durante las próximas semanas con propuestas formativas, culturales, deportivas y reivindicativas dirigidas a toda la ciudadanía.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “el 8 de marzo no es solo una fecha señalada en el calendario, sino un compromiso firme y permanente del Ayuntamiento con la igualdad real entre mujeres y hombres”. El primer edil ha subrayado que esta programación “es reflejo del trabajo coordinado con el Consejo Municipal de la Mujer, asociaciones y colectivos que llevan años construyendo una ciudad más justa e igualitaria”.

En este sentido, Llamas ha señalado que “seguiremos impulsando políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y combatan cualquier forma de violencia o discriminación”, poniendo en valor la implicación del tejido social montillano en cada una de las actividades programadas.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Lidia Bujalance, ha sido la encargada de detallar el conjunto de propuestas que integran la campaña 2026, que arranca con el Taller de Yoga y Mindfulness, impartido por Jorge Santos, todos los viernes desde el 13 de febrero hasta el 24 de abril en el Castillo de Montilla, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Dentro de la programación, Bujalance ha destacado la exposición “Sólo Sí es Sí. Acabemos con la Violencia Sexual”, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con la Asamblea Feminista de Montilla y el Ayuntamiento, que podrá visitarse en el Salón Municipal de San Juan de Dios del 16 al 26 de febrero, con horario de tarde de 18:00 a 20:00 horas y visitas concertadas para centros educativos, asociaciones y colectivos. Asimismo, el sábado 21 de febrero, a las 16:00 horas, se celebrarán las jornadas “Género, Equidad, Interseccionalidad y Antirracismo” en el Centro de Servicios Sociales y de la Mujer “Lola López”.

La responsable de Igualdad ha explicado que el programa continuará el 6 de marzo con el taller “Maridaje. Vinos y Libros”, a cargo de Patricia Osuna, en Bodegas Alvear, una actividad que combinará la cata de cuatro vinos con la introducción guiada a cuatro libros y un espacio de diálogo con las personas asistentes.

El ámbito deportivo también tendrá su espacio con la cuarta edición del Torneo Solidario “Rafi Tejada”, organizado por el CDF Paquillo Moreno, el 7 de marzo en el campo de fútbol municipal, en horario de 10:00 a 13:30 horas.

El 8 de marzo concentrará los actos institucionales y reivindicativos, comenzando con la manifestación que partirá a las 11:00 horas desde la rotonda de Avenida de Andalucía con Avenida Boucau hasta el Ayuntamiento. A las 12:00 horas se celebrará un Pleno Extraordinario para la aprobación de la moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer, y a las 13:00 horas tendrá lugar el Homenaje a la Mujer en el Salón de San Juan de Dios, dedicado en esta edición a la presencia de la mujer en la cultura del vino.

La programación culminará el 10 de marzo con el Homenaje a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, que se celebrará en Santaella.

Además, el Ayuntamiento ha previsto un bloque específico de actividades de coeducación en los centros escolares. En Educación Infantil se desarrollará la actividad “El Mundo al Revés”; en Primaria, el taller “Rompiendo Estereotipos” dirigido a alumnado de 3º y 4º; y en Educación Secundaria se impartirá un Taller de Educación Sexual para todos los cursos de 1º a 4º de la ESO, a cargo de la psicóloga experta Marina Josende, junto al taller sobre corresponsabilidad “Los Ladrones del Tiempo”, impartido por la empresa Ágora para el alumnado de 2º de la ESO.

En palabras de Lidia Bujalance, “trabajar la igualdad desde la educación es fundamental para construir una sociedad libre de violencias y basada en el respeto y la corresponsabilidad”, destacando que esta programación “combina reflexión, cultura, deporte y formación para implicar a toda la ciudadanía”.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a la población montillana a participar activamente en las actividades programadas, reafirmando el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de una ciudad más libre e igualitaria.