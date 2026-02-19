Francisco Polonio Luque nuevo Hijo Predilecto de Montilla

Pocos aplausos tan atronadores ha habido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Montilla como el que anoche recibió Francisco Polonio Luque, conocido como Paquillo Moreno, al ser designado Hijo Predilecto de Montilla con el visto bueno, al completo, de la Corporación Municipal.

El proceso administrativo iniciado hace unos meses por el Consistorio montillano, en base al Reglamento de Honores y Distinciones, culminaba así en un acto en el que familiares y amistades, especialmente numerosas montillanas jugadoras de fútbol montillanas de estas últimas décadas, quisieron arropar a Paquillo Moreno, que recibía el nombramiento con “agradecimiento y como recompensa a una trayectoria de esfuerzo y valores”, en palabras de su hijo Antonio.

Fue el instructor del expediente, el concejal Sergio Urbano, quien abrió la sesión plenaria aludiendo en su intervención a Paquillo Moreno como “una parte importante de la memoria viva de Montilla y un referente incuestionable para el deporte y la lucha por la igualdad en el ámbito deportivo”. Primero como futbolista y después como entrenador y directivo, la historia de Francisco Polonio Luque ha estado vinculada durante toda su vida a los diferentes clubes de fútbol montillanos. Desde sus inicios en el mítico Alvear hasta el Montilla CF.

“Como técnico, delegado o utillero, siempre estuvo donde hacía falta, sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, como lo hacen esas personas que ayudan a construir los pueblos”, comentó Urbano, quien también tuvo un recuerdo para la época de Paquillo Moreno como trabajador en el Servicio Municipal de Deportes: “no era un simple empleado, era alguien que entendía que el deporte municipal era una herramienta para formar personas, para cohesionar barrios y para ofrecer oportunidades”.

Siempre con la ayuda de su esposa Leonor, el nombre de Paquillo Moreno también se forjó como aliado para el deporte montillano, junto a su amigo Pepe Castro, desde los equipos escolares del Colegio Gran Capitán, el Club Natación Montilla, el Club Baloncesto Montilla o el Club Deportivo Mondelia, su gran proyecto deportivo femenino nacido en 1992 y que supuso “más allá de los éxitos deportivos, un verdadero cambio cultural en Montilla”. Tal fue su legado que dos décadas después de aquel hito, en 2011, el fútbol femenino montillano fundó su primer club bajo la inspiración de Paquillo Moreno. ‘Las Paquillas’, como se les conoce por toda Andalucía, son hoy un auténtico ejemplo de valores y escaparate para Montilla.

El apoyo al nombramiento de Hijo Predilecto fue rotundo por parte de los tres grupos municipales. Las portavoces Rosa Rodríaguez (IU), Mª José Tejada (PP) y Lidia Bujalance (PSOE) glosaron la trayectoria de Polonio Luque como un montillano que, desde el deporte, ha contribuido a la imagen pública de la localidad.

“Es un justo reconocimiento”, expresaba el alcalde, Rafael Llamas, quien se dirigió a Paquillo Moreno para presentarlo como “un visionario, una persona que ahora se diría innovadora, que entendió que al deporte le faltaba por completar una parte importante de su espacio e historia y fuiste tú quien logró en Montilla incorporar a la mujer al deporte siempre con humildad y generosidad”.

Antes de imponer la medalla de la ciudad al veterano deportista, el alcalde afirmó que “la historia de los pueblos no la hacen sus calles y edificios, la hacen las personas que aquí han convivido para concluir que “con este reconocimiento a Paco ponemos en valor esos modelos de personas que necesita la sociedad, sobre todo las personas jóvenes, que deben entender al ver el nombre de Paquillo Moreno que con esfuerzo se consiguen los sueños de crear una ciudad en igualdad”.