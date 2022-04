Feria de El Santo: el pueblo habla, el Ayuntamiento escucha

Este jueves 31 de marzo se han disipado las dudas, al menos las más importantes, sobre el planteamiento de la Feria de El Santo. Finalmente, no habrá división entre la feria de día, que se había planteado en el centro, y la feria de noche, propuesta en el complejo de Envidarte. La medida que en primera instancia trasladó el Ayuntamiento pasaba por centrar los días más importantes de festejos en septiembre con la Feria de la Vendimia y potenciar una única caseta municipal en la feria de noche de la Feria de El Santo.

El pueblo habla

Ante esta propuesta, los montillanos decidimos dar nuestra opinión, materializada en una contrapropuesta en un blog personal: 10 razones para preservar la Feria del Santo . Dicha contrapropuesta llevaba a la siguiente plataforma de change.org para que las personas que no estuviesen de acuerdo con la propuesta que el Ayuntamiento en primera instancia planteó.

Feria del Santo 2018

Más de 600 fueron las personas que se sumaron a esta causa y firmaron la petición, impulsada por jóvenes montillanos, entre los que me incluyo. La propuesta tuvo una repercusión notable, visible en las redes sociales con el #LaFeriaNoSeToca, en los informativos de Montilla TV y en este mismo periódico, en el que Antonio Galán se sumaba a la contrapropuesta con una visión diferente.

El Ayuntamiento escucha

Ante esta situación y, tras reunirse con diferentes colectivos, el Equipo de Gobierno da un giro de 180º en su planteamiento. El proyecto presentado este jueves es, efectivamente, la forma de recular de nuestro Ayuntamiento. En ocasiones, dar un paso atrás en política puede llegar a ser muy complicado y es de agradecer que nuestros gobernantes hayan escuchado la opinión del pueblo para proponer este nuevo planteamiento.

La esencia de la Feria de El Santo no va a cambiar, las casetas de día y de noche seguirán donde se encontraban antes de la pandemia. Eso sí, para intentar que las casetas de día cuenten con más afluencia:

no serán como los stands que recordamos, sino que serán casetas convencionales de unos 120 metros cada una, reduciendo de esta manera de 18 a 11 las plazas para los distintos colectivos.

Las agrupaciones que quieran optar a esos espacios se sortearán las plazas, aunque se ha trasladado desde el Ayuntamiento que existe la posibilidad de habilitar la zona de la arboleda del recinto de Envidarte para crear más casetas. Posibilidad que pongo en duda por la extensión del terreno, pero que se podría estudiar.

Las casetas tendrán de esta forma su propio ambiente y música por la tarde y el gran escenario al que estábamos acostumbrados tendrá su momento al caer el sol.

Nuestro exalcalde, Federico Cabello de Alba, como precursor del modelo de la feria de día actual, destacaba como favorable “la intención clara del Ayuntamiento por mejorar una fiesta que ya existe” y subraya el buen camino de la medida, que debe “asentarse mediante el consenso con partidos y colectivos”.

Feria del Santo 2014

Otro foco de discusión es habilitar un espacio para los botellones. Actualmente, la idea es que no haya botellódromo en la Feria de El Santo. Podríamos los jóvenes quejarnos y clamar al cielo por no poder consumir a un precio más asequible, sin embargo, propongo un ejercicio de empatía. La feria es lo que es gracias a los colectivos y empresarios locales que invierten en ella y sin rentabilidad no hay trabajo. Sin ellos no hay feria, y nuestra respuesta ha sido, durante algunos años, dejarnos nuestro escaso capital en el supermercado en lugar de en la caseta. Para aquellos que piensan que no van a poder sustentar su noche de jolgorio, les doy una solución, en la Feria de Montilla, ciudad del vino, menos copas y más fino. También les pido a los caseteros, que vendan rebujito, con vino fino de nuestra tierra, y no otros sucedáneos gaseosos.

Feria del Santo 2014

Los partidos avalan la medida, Luis López, coordinador local de Ciudadanos, aprobaba la nueva propuesta, en la reunión informal en la que se planteó la medida, mientras que los no adscritos, se trata de una buena medida y “lamentan la polémica y las idas y venidas, que no beneficia a la Feria”.

Javier Alférez, portavoz de los populares en Montilla, muestra su visto bueno, aunque con preocupaciones. La primera de ellas es la tardanza con la que se presenta el planteamiento y la improvisación que muestra el Ayuntamiento. Además “al Partido Popular le preocupa que la inversión de las casetas de día sea mayor para los colectivos y que éstos no se puedan permitir poner caseta”. No son infundadas sus preocupaciones ya que, distintos colectivos han mostrado la misma idea. En el planteamiento actual son las agrupaciones las que deberían realizar una inversión que no se podrían permitir: más iluminación, infraestructuras, aire acondicionado, música, en directo o en diferido….

Feria del Santo 2013

Manolo Leiva, presidente del Montilla C.F., club que armaba su caseta en los años anteriores, destaca la inviabilidad del proyecto por la gran inversión que se necesita. Debe pulir el Ayuntamiento la idea para que los colectivos se puedan permitir invertir en la feria, porque “el Montilla en estas circunstancias no monta caseta” y sin casetas no hay feria.

Ha iniciado el Ayuntamiento, tardíamente, un buen camino, aunque debe solucionar algunos problemas.

El Ayuntamiento escucha, a quien quiere

Gratamente me dispuse a escribir este artículo para cerrar el círculo que comencé hará unas tres semanas con la contrapropuesta publicada en el blog de gol. Era mi deber reflejar el buen rumbo que había tomado nuestro Equipo de Gobierno, como lo fue en su día criticar el disparatado proyecto que el Ayuntamiento propuso en primera instancia. Sin embargo, ante algunas dudas me puse en contacto con el concejal de festejos y le mandé el siguiente mensaje:

“Buenas tardes Don Miguel, soy Paco Cobos y colaboro con Montilla Abierta. Me gustaría retomar el tema de la Feria del Santo este domingo en el periódico Montilla Abierta, que lo comencé en mi blog personal hará un par de semanas. Me parece bastante interesante el nuevo planteamiento de la Feria, pero tengo algunas dudas y me gustaría si pudiera dedicarme 5 minutos en una llamada para hablar del tema y pueda hablar con propiedad y teniendo una visión global.

Muchas gracias por su tiempo”.

Los dos ticks azules se clavaron en la pantalla del teléfono móvil. El concejal lo había leído y era cuestión de tiempo obtener una respuesta y poder resolver mis dudas. Pasadas las dos horas volví a escribirle:

“Don Miguel supongo que estará ocupado, pero entienda que, al tener que publicarse el artículo el domingo tengo que dejarlo escrito entre esta tarde y mañana por la mañana. Se lo comento porque si no hemos hablado para entonces tendré que reflejar en el artículo que usted no ha querido hacer declaraciones. Gracias”.

Feria del Santo 2018, zona de botellón

Puede que nuestro alcalde haya decidido reducir gastos ante la inflación y haya prescindido del internet de Ayuntamiento, porque todavía no he obtenido respuesta. Permítanme que lo describa con lenguaje propio de la generación Tik Tok. El concejal de festejos me había hecho ghosting, me había clavado un leído sin piedad. Ni siquiera los dos ticks azules que me dejó mi crush una mañana de domingo habían dolido tanto. Para que luego digan que la política es anticuada, un concejal haciendo ghosting.

Glosario de términos para entender el párrafo anterior:

Tik Tok, una red social.

Hacer ghosting, ignorar a una persona por mensajes.

Dos ticks azules, lo que refleja la aplicación de mensajería Whats App cuando alguien lee el mensaje y no responde.

Crush, persona que te gusta.

La misma suerte corrí con el portavoz de Izquierda Unida, que sí que me atendió muy amablemente hace algunas semanas.

Envidarte 2016

Silencios aparte, lo que importa es que la Feria está de vuelta, que los montillanos vamos a poder disfrutarla y que, este año más que nunca, vamos a asistir con ganas e ilusión. El Ayuntamiento ha rectificado, y ha hecho bien.

Francisco S. Cobos