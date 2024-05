Federico te invita a un viaje por la Colombia policiaca con Majayura

Federico Cabello de Alba nos trae una aventura policial fresca, llena de descripciones, en la que Colombia y la labor policial de nuestras fuerzas de seguridad en ultramar son las verdaderas protagonistas.

Hablar de Federico Cabello de Alba es complicado dado su vasto bagaje, repleto de vivencias, en el que siempre te queda la mortífera sensación de que te dejas algo en el tintero. Lola Rodríguez es la nueva incorporación a la sección de cultura, será la encargada de desgranarnos en esta entrevista que es Majayura .

Una vida con vocación de servicio

Es complicado hacer un resumen de lo que el jubilado Federico Cabello de Alba Hernández ha sido en la policía, pero para el ex Consejero de Interior de la Embajada de España en Colombia y Panamá, Ex Alcalde de Montilla y ahora escritor, vamos a haceros un resumen y que Federico me perdone por si me dejo algo en el tintero, que es seguro

Inspector en 1982, es nombrado inspector jefe del Grupo Tercero de la Brigada Regional de Información de la X Región Policial (Granada) en 1986, obtiendo la plaza como profesor titular del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila (1991), donde con posterioridad es nombrado jefe de Departamento y Tutor de la VII Promoción de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

En 1993 asciende a inspector-jefe, siendo en 1995 nombrado jefe de la comisaría local de El Ejido (Almería), volviendo a ascender en 1999 a comisario y destinado como jefe a la Brigada Operativa de Albacete

En 2000 es nombrado comisario jefe provincial de Jaén, cargo que desempeña hasta 2003 en que es destinado a la Jefatura de Córdoba donde permanece hasta abril de 2007, fecha en la que presenta su dimisión para integrarse dentro de la candidatura de José Antonio Nieto Ballesteros del Partido Popular.

Tras su paso por la política local y nacional, vuelve a estar activo y desde Junio del 2016, nuestro paisano es Consejero de Interior de la Embajada de España en Colombia y Panamá en Bogotá (Colombia), siendo así el encargado de coordinar las acciones de la Policía Nacional y Guardia Civil en territorio colombiano.