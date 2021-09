Entrevista a Rafael Bascón, el nuevo rey del DH Andaluz

El montillano Rafael Bascón, ha conseguido coronarse como el nuevo rey del DH Andaluz este pasado fin de semana.

El ‘descender’ cordobés logró el título élite en la DH Otívar, prueba Campeonato de Andalucía y Open de España Descenso 2021 gracias al segundo mejor tiempo absoluto de la prueba

La localidad granadina de Otívar se ha disputado la ‘DH Otívar’, prueba valedera como Campeonato de Andalucía BTT Descenso 2021, cerrando así el calendario de pruebas del Open de España de esta intensísima modalidad BTT.

Campeones de Andalucía DH 2021:

Infantil : Falu Kirchmayer (C.D. Dirtybike) y Laura Márquez (C.D. Bikes Armilla).

: Falu Kirchmayer (C.D. Dirtybike) y Laura Márquez (C.D. Bikes Armilla). Cadete : Francisco Mato e Inés Chinchilla (ambos del C.D. Bike Motril-Granada).

: Francisco Mato e Inés Chinchilla (ambos del C.D. Bike Motril-Granada). Júnior : Matías García (C.D. Dr Bike Granada).

: Matías García (C.D. Dr Bike Granada). Sub23 : Daniel Fernández (C.D. Manuela Fundación).

: Daniel Fernández (C.D. Manuela Fundación). Élite: Rafael Luis Bascón (C.D. Seven Bikes).

Máster 30 : Víctor Manuel Pozo (C. Asociación C. La Herradura).

: Víctor Manuel Pozo (C. Asociación C. La Herradura). Máster 40 : Daniel Navarro (C.D. Endurobike Almería).

: Daniel Navarro (C.D. Endurobike Almería). Máster 50: Juan Francisco López.

Tras los datos viene el reconocimiento por lo logrado ya que no ha sido fruto de la casualidad sino del esfuerzo constante que no siempre es recompensado, como ya pasó el año 2019, que quedó a las puertas de lograr el campeonato



Montilla Abierta: Primero de todo, ¿Cómo te sientes?



Rafael Bascón Cesar: Me siento muy feliz, por que estoy viendo poco a poco el fruto de los entrenamientos, tantas horas de viaje, la perseverancia , espero poder seguir asi de motivado para la temporada que viene y afrontarla como nunca!

Espero poder repetir estos triunfos y muchos más!

M.A.: ¿El oro conseguido es el final de un camino o el principio de otro?

R.B.C.: Creo que es el principio de otro mejor! Esta claro que todo esto sabe a gloria, pero estoy deseando poder seguir entrenando y compitiendo para llegar a correr con los mejores del mundo!

Es un camino muy dificil con el trabajo y todo, pero a pesar de las dificultades que tengo al vivir en Cordoba tengo que hacer todo lo posible por llegar a donde quiero, a competir en los mundiales!

M.A.: ¿que da el descenso que node otras disciplinas?



R.B.C.: El descenso me da mucha adrenalina, nos da compañerismo, responsabilidad, aprendemos a concentrarnos, aprendemos a entender nuestro cuerpo, aunque algunos piensen que esto es tirarse para abajo como locos, NO! Esto requiere mas concentracion que cualquier otro deporte, sentir cada piedra, cada bache debajo tuya y ver como la bici lo absorbe a alta velocidad, como un coche del DAKAR! Notar que la bici va perfecta sin ningun ruido gracias a mi trabajo en ella, eso es lo que yo mas disfruto, cada derrapada, cada empalmada, cada sonido contra el suelo! Eso es lo que mas me gusta de este deporte

Montilla Abierta: El correcto descenso es una cuestión de bicicleta, de reflejos, de…..?

R.B.C.: Esta claro que necesitamos una bici de doble suspensión que son algo caras…pero lo principal que hay que tener es ganas, y valor!

Después de esto lo que mas se necesita es reflejos, un cuerpo al menos medianamente activo, que pueda reaccionar bien ante una caída, y podamos desenvolvernos bien encima de la bici para hacerla que corra que traccione que frene etc..

La verdad hay que tener un tren superior bastante fuerte para poder competir a un buen nivel, y nunca olvidarnos de las piernas.. sin al final las que nos dan la velocidad cuando no esta muy inclinado, cosa que en Andalucía es normal!

Hay que entrenar mucho pedaleo para este deporte aunque parezca que no..

Mucha suerte y a seguir en la línea para que próximo 2022 volvamos a tenerte en lo mas alto del deporte español.

Antonio Galán