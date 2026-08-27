En septiembre se abren las renovaciones e inscripciones de los programas deportivos y de natación 2026/2027

Las renovaciones podrán realizarse del 1 al 13 de septiembre, mientras que las nuevas inscripciones tendrán lugar del 16 al 25 de septiembre mediante cita previa

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Servicio Municipal de Deportes, pone en marcha durante el mes de septiembre el proceso de renovación y nuevas inscripciones para los programas deportivos y de natación correspondientes a la temporada 2026/2027.

El calendario establecido será común para ambas modalidades. Las personas que ya participan en estos programas podrán realizar su renovación del 1 al 13 de septiembre, mientras que el periodo para nuevas inscripciones se desarrollará del 16 al 25 de septiembre, en este último caso mediante cita previa.

Para las nuevas altas, las citas estarán disponibles a partir del 9 de septiembre a través de la web municipal, www.montilla.es. De este modo, el Servicio Municipal de Deportes organiza de manera escalonada el procedimiento, dando prioridad inicialmente a la continuidad de las personas actualmente inscritas y abriendo posteriormente las plazas disponibles a nuevas solicitudes.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se recuerda que las renovaciones estarán abiertas del 1 al 13 de septiembre, y que las nuevas inscripciones se realizarán del 16 al 25 de septiembre mediante cita previa, pudiéndose solicitar dichas citas desde el día 9.

Para ampliar información sobre los programas, plazas y proceso de inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio Municipal de Deportes, situado en la calle Luis de Góngora y Argote s/n, o contactar a través del teléfono 957 65 43 70.