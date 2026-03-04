El ritmo de creación de empleo se modera en un contexto de asfixia normativa, incrementos de costes y rigidez para las empresas

CEOE ha advertido de que el ritmo de creación de empleo se modera en un contexto marcado por un panorama geopolítico preocupante y la inseguridad jurídica generada por la asfixia normativa a la que el Gobierno está sometiendo a las empresas, con constantes anuncios de incremento de costes y mayor rigidez, lo puede incidir negativamente en el empleo.

CEOE considera que esta incertidumbre exige avanzar hacia políticas que garanticen mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y previsibilidad, así como contención en los costes de producción.

Los datos de afiliación y desempleo del mes de febrero, publicados este martes, confirman las previsiones de moderación en el ritmo de creación de empleo de todos los organismos nacionales e internaciones.

Así, el mercado laboral cierra el mes con un incremento medio de 97.004 cotizantes, inferior al de los meses de febrero de los dos años anteriores, mientras que el desempleo asciende en 3.584 personas, el peor dato de los últimos cinco años.

De este modo, el paro se sitúa en 2.442.646 personas, la cifra más baja para un mes de febrero desde 2008. Aunque supera los tres millones de personas si se tiene en cuenta a los excluidos del paro registrado.

Con estas cifras, España continúa a la cabeza de la UE y la OCDE en tasa de paro, lo que contrasta con las dificultades de numerosos sectores para encontrar profesionales cualificados. Este desequilibrio hace urgente ajustar la oferta formativa a las necesidades reales del tejido productivo, reforzar la transición entre educación y empleo y mejorar la política migratoria.

La caída del desempleo se concentró en Construcción, Industria y Agricultura, con descensos en seis Comunidades Autónomas y en Melilla.

Por su parte, la afiliación media roza ya los 21,7 millones de cotizantes, con avances en prácticamente todo el territorio y en todos los sectores en el Régimen General, salvo Comercio, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, Transporte y Almacenamiento y el Sistema Especial Agrario.

Participación de la mujer

Las mujeres suponen ya el 47,3% de los afiliados y superan los diez millones de trabajadoras de forma continuada en los últimos trece meses, un hito relevante en términos de participación laboral. CEOE se congratula del avance en la reducción de esta brecha en el mercado laboral, a pocos días de que se celebre el Día Internacional de Mujer.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos mantiene cierta tendencia expansiva, con un aumento de 7.868 autónomos en febrero y 37.468 más en el último año, lo que confirma la resiliencia del colectivo, pese a los retrocesos registrados en Comercio (12.504 autónomos menos) y Transporte y Almacenamiento (5.959 menos).

En materia de contratación, febrero registró 494.001 contratos indefinidos, el 44,1% del total. El número de ocupados con contrato indefinido superó en casi 5 millones los existentes en febrero de 2021, mientras cayeron en casi 2 millones los contratados de forma temporal.

Esta mayor estabilidad laboral beneficia de forma notable a mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, apoyada en el compromiso del sector privado con la calidad del empleo.

Tensiones para las PYMES

Sin embargo, esta aparente normalidad convive con señales de alerta desde el ámbito empresarial que percibimos desde hace meses.

Así, las pequeñas empresas, que representan el núcleo del tejido productivo español, sufren crecientes tensiones derivadas del aumento de costes y de la incertidumbre regulatoria. Mientras las grandes compañías continúan creando empleo, las microempresas acumulan una pérdida de peso en la ocupación: han pasado de generar el 21,6% del empleo en 2019 al 18,4% en enero de este año.

Según datos oficiales, el empleo interanual crece un 0,2% en empresas de 1 a 2 trabajadores, frente al 5,6% en compañías con más de 499 empleados, lo que refleja una dualidad creciente en el mercado laboral.