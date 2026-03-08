Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Empresa Montemayor

Homenaje a la mujer autónoma de Montemayor con motivo del Día Internacional de la Mujer

PorAntonio Galán

Mar 8, 2026

El pasado viernes se vivió el Ayuntamiento de Montemayor reconoció a las mujeres montemayorenses en el Salón Manolo Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En este acto los miembros del consistorio montemayorense quisieron reconocer la labor, el esfuerzo y la valentía de las mujeres autónomas de Montemayor, que cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al crecimiento y la vida de nuestro pueblo.

Desde al Ayuntamiento se dio las gracias por vuestro trabajo, por vuestra constancia y por ser ejemplo de emprendimiento y superación. En este acto queremos reconocer la labor, el esfuerzo y la valentía de las mujeres autónomas de Montemayor, que cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al crecimiento y la vida de nuestro pueblo.

Gracias por vuestro trabajo, por vuestra constancia y por ser ejemplo de emprendimiento y superación.

MUJERES AUTÓNOMAS CON NEGOCIO EN MONTEMAYOR

TIENDA ALIMENTACIÓN.

  • Ana Luque Heredia. Comercial Dimorlu.
  • María José Mata Luque: La Cepa de Montemayor S.C.
  • Josefa Luque Torres: La Cepa de Montemayor S.C.
  • Dolores Morales Rodríguez: Congelados y embutidos Lola Piti.
  • Josefina Marín: Frutería Riquita.
  • Rafaela Gómez Carmona: Ultramarinos Gómez.
  • Ana María Carmona Jiménez. Panadería y Confitería La Rubia.
  • Ángela Inmaculada Torres López. Kiosko el Paseo.
  • María del Carmen Rodríguez Córdoba Sánchez. Supermercado Frasqui
  • Prudencia Carmona Luque: Carnicería Amador Díaz.

PELUQUERÍAS

  • Ester Carmona Marín: Peluquería Unisex Esther.
  • Virginia Moreno Carmona. Centro de Belleza Virginia Moreno.
  • Enriqueta Carmona Marín: Peluquería Enriqueta.
  • Virginia Carmona Moreno: Sara M. Peluquería Unisex.
  • Dolores María Moreno Galán. Ha Galán C.B.
  • María de los Ángeles Moreno Galán. Ha Galán C.B.
  • Pilar Moreno Galán. Ha Galán C.B.
  • María José Mata López: El Tocador de María.
  • María Sánchez Moreno: Destellos de Belleza.


ESTETICIÉN.

  • Sandra Sánchez Luque: Centro depilación láser Sandra.
  • Damarit María Díaz Baena: Gabinete de estética Damarit Díaz.
  • Antonia Pérez de la Lastra López: Estética y Quiromasaje. Áine, salud y bienestar.
    FARMACIAS.
  • Inmaculada Alcolea Carmona. Farmacia-Óptica Centro Auditivo Alcolea Die.
  • María Dolores Luque González: Farmacia María Dolores Luque González.
    BARES.
  • María José Marín Torres. La Posada del Castillo.
  • Dolores María Aguilar Sánchez: Bar Rincón de Carmen.
  • María José Toro Eslava: Bar las Niñas.


TIENDAS.

  • Beatriz Suances López: Beeluka.
  • María José Moreno Martín: La Petite Mabel.
  • Dolores Aceituno Berraquero: Anca.
  • María Mercedes Jurado Ortiz: El Bazar y Floristería El Paseo.
  • Dolores María López García. Regalos cuatro esquinas.
  • Enriqueta García López. Montemayor 1.
  • María del Carmen de la Haba Rodríguez: Comercial Soto.
  • María José Varona Nadales: Floristería MaJa.
  • Lidia Moreno Aguilar. Almacenes Moreno Carmona.
  • Engracia Moreno Aguilar. Almacenes de materiales Moreno. Mármoles y Granito

ACADEMIAS.

  • Ana Gema Peralta Alcázar: Academia Rainbow school.
  • Magdalena Alcaide Espinosa: Academia el Pupitre.

ÁMBITO DE LA SALUD.

  • María Aurora Carmona Muñoz: Clínica de fisioterapia Mafit.
  • María Dolores Bonilla Hidalgo. Clínica Dental Bonilla.
  • Ana Montilla García: Centro Reconocimiento Conductores Ulia.
    ASESORIA Y SEGURADORAS.
  • Ana Alférez Povedano: Asesoría Ana Alférez.
  • Antonia Uceda Pintor: Seguros Maphre
    PANADERÍAS.
  • Amparo Nadales Sánchez. Panadería Niño Joselito.

CENTRO VETERINARIO.

  • Sara Jurado Sánchez. Centro Veterinario de Montemayor

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Empresa

El ritmo de creación de empleo se modera en un contexto de asfixia normativa, incrementos de costes y rigidez para las empresas

Mar 4, 2026 Antonio Galán
Empresa

Esther Capitán, nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba

Mar 2, 2026 Antonio Galán
Empresa Naturaleza Subvenciones

Nueva línea de ayudas para la investigación aplicada en espacios naturales de Andalucía

Mar 1, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *