Homenaje a la mujer autónoma de Montemayor con motivo del Día Internacional de la Mujer

El pasado viernes se vivió el Ayuntamiento de Montemayor reconoció a las mujeres montemayorenses en el Salón Manolo Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En este acto los miembros del consistorio montemayorense quisieron reconocer la labor, el esfuerzo y la valentía de las mujeres autónomas de Montemayor, que cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al crecimiento y la vida de nuestro pueblo.
MUJERES AUTÓNOMAS CON NEGOCIO EN MONTEMAYOR
TIENDA ALIMENTACIÓN.
- Ana Luque Heredia. Comercial Dimorlu.
- María José Mata Luque: La Cepa de Montemayor S.C.
- Josefa Luque Torres: La Cepa de Montemayor S.C.
- Dolores Morales Rodríguez: Congelados y embutidos Lola Piti.
- Josefina Marín: Frutería Riquita.
- Rafaela Gómez Carmona: Ultramarinos Gómez.
- Ana María Carmona Jiménez. Panadería y Confitería La Rubia.
- Ángela Inmaculada Torres López. Kiosko el Paseo.
- María del Carmen Rodríguez Córdoba Sánchez. Supermercado Frasqui
- Prudencia Carmona Luque: Carnicería Amador Díaz.
PELUQUERÍAS
- Ester Carmona Marín: Peluquería Unisex Esther.
- Virginia Moreno Carmona. Centro de Belleza Virginia Moreno.
- Enriqueta Carmona Marín: Peluquería Enriqueta.
- Virginia Carmona Moreno: Sara M. Peluquería Unisex.
- Dolores María Moreno Galán. Ha Galán C.B.
- María de los Ángeles Moreno Galán. Ha Galán C.B.
- Pilar Moreno Galán. Ha Galán C.B.
- María José Mata López: El Tocador de María.
- María Sánchez Moreno: Destellos de Belleza.
ESTETICIÉN.
- Sandra Sánchez Luque: Centro depilación láser Sandra.
- Damarit María Díaz Baena: Gabinete de estética Damarit Díaz.
- Antonia Pérez de la Lastra López: Estética y Quiromasaje. Áine, salud y bienestar.
FARMACIAS.
- Inmaculada Alcolea Carmona. Farmacia-Óptica Centro Auditivo Alcolea Die.
- María Dolores Luque González: Farmacia María Dolores Luque González.
BARES.
- María José Marín Torres. La Posada del Castillo.
- Dolores María Aguilar Sánchez: Bar Rincón de Carmen.
- María José Toro Eslava: Bar las Niñas.
TIENDAS.
- Beatriz Suances López: Beeluka.
- María José Moreno Martín: La Petite Mabel.
- Dolores Aceituno Berraquero: Anca.
- María Mercedes Jurado Ortiz: El Bazar y Floristería El Paseo.
- Dolores María López García. Regalos cuatro esquinas.
- Enriqueta García López. Montemayor 1.
- María del Carmen de la Haba Rodríguez: Comercial Soto.
- María José Varona Nadales: Floristería MaJa.
- Lidia Moreno Aguilar. Almacenes Moreno Carmona.
- Engracia Moreno Aguilar. Almacenes de materiales Moreno. Mármoles y Granito
ACADEMIAS.
- Ana Gema Peralta Alcázar: Academia Rainbow school.
- Magdalena Alcaide Espinosa: Academia el Pupitre.
ÁMBITO DE LA SALUD.
- María Aurora Carmona Muñoz: Clínica de fisioterapia Mafit.
- María Dolores Bonilla Hidalgo. Clínica Dental Bonilla.
- Ana Montilla García: Centro Reconocimiento Conductores Ulia.
ASESORIA Y SEGURADORAS.
- Ana Alférez Povedano: Asesoría Ana Alférez.
- Antonia Uceda Pintor: Seguros Maphre
PANADERÍAS.
- Amparo Nadales Sánchez. Panadería Niño Joselito.
CENTRO VETERINARIO.
- Sara Jurado Sánchez. Centro Veterinario de Montemayor