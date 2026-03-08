Homenaje a la mujer autónoma de Montemayor con motivo del Día Internacional de la Mujer

El pasado viernes se vivió el Ayuntamiento de Montemayor reconoció a las mujeres montemayorenses en el Salón Manolo Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En este acto los miembros del consistorio montemayorense quisieron reconocer la labor, el esfuerzo y la valentía de las mujeres autónomas de Montemayor, que cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al crecimiento y la vida de nuestro pueblo.

Desde al Ayuntamiento se dio las gracias por vuestro trabajo, por vuestra constancia y por ser ejemplo de emprendimiento y superación. En este acto queremos reconocer la labor, el esfuerzo y la valentía de las mujeres autónomas de Montemayor, que cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al crecimiento y la vida de nuestro pueblo.

Gracias por vuestro trabajo, por vuestra constancia y por ser ejemplo de emprendimiento y superación.

MUJERES AUTÓNOMAS CON NEGOCIO EN MONTEMAYOR

TIENDA ALIMENTACIÓN.

Ana Luque Heredia. Comercial Dimorlu.

María José Mata Luque: La Cepa de Montemayor S.C.

Josefa Luque Torres: La Cepa de Montemayor S.C.

Dolores Morales Rodríguez: Congelados y embutidos Lola Piti.

Josefina Marín: Frutería Riquita.

Rafaela Gómez Carmona: Ultramarinos Gómez.

Ana María Carmona Jiménez. Panadería y Confitería La Rubia.

Ángela Inmaculada Torres López. Kiosko el Paseo.

María del Carmen Rodríguez Córdoba Sánchez. Supermercado Frasqui

Prudencia Carmona Luque: Carnicería Amador Díaz.

PELUQUERÍAS

Ester Carmona Marín: Peluquería Unisex Esther.

Virginia Moreno Carmona. Centro de Belleza Virginia Moreno.

Enriqueta Carmona Marín: Peluquería Enriqueta.

Virginia Carmona Moreno: Sara M. Peluquería Unisex.

Dolores María Moreno Galán. Ha Galán C.B.

María de los Ángeles Moreno Galán. Ha Galán C.B.

Pilar Moreno Galán. Ha Galán C.B.

María José Mata López: El Tocador de María.

María Sánchez Moreno: Destellos de Belleza.



ESTETICIÉN.

Sandra Sánchez Luque: Centro depilación láser Sandra.

Damarit María Díaz Baena: Gabinete de estética Damarit Díaz.

Antonia Pérez de la Lastra López: Estética y Quiromasaje. Áine, salud y bienestar.

FARMACIAS.

FARMACIAS. Inmaculada Alcolea Carmona. Farmacia-Óptica Centro Auditivo Alcolea Die.

María Dolores Luque González: Farmacia María Dolores Luque González.

BARES.

BARES. María José Marín Torres. La Posada del Castillo.

Dolores María Aguilar Sánchez: Bar Rincón de Carmen.

María José Toro Eslava: Bar las Niñas.



TIENDAS.

Beatriz Suances López: Beeluka.

María José Moreno Martín: La Petite Mabel.

Dolores Aceituno Berraquero: Anca.

María Mercedes Jurado Ortiz: El Bazar y Floristería El Paseo.

Dolores María López García. Regalos cuatro esquinas.

Enriqueta García López. Montemayor 1.

María del Carmen de la Haba Rodríguez: Comercial Soto.

María José Varona Nadales: Floristería MaJa.

Lidia Moreno Aguilar. Almacenes Moreno Carmona.

Engracia Moreno Aguilar. Almacenes de materiales Moreno. Mármoles y Granito

ACADEMIAS.

Ana Gema Peralta Alcázar: Academia Rainbow school.

Magdalena Alcaide Espinosa: Academia el Pupitre.

ÁMBITO DE LA SALUD.

María Aurora Carmona Muñoz: Clínica de fisioterapia Mafit.

María Dolores Bonilla Hidalgo. Clínica Dental Bonilla.

Ana Montilla García: Centro Reconocimiento Conductores Ulia.

ASESORIA Y SEGURADORAS.

ASESORIA Y SEGURADORAS. Ana Alférez Povedano: Asesoría Ana Alférez.

Antonia Uceda Pintor: Seguros Maphre

PANADERÍAS.

PANADERÍAS. Amparo Nadales Sánchez. Panadería Niño Joselito.

CENTRO VETERINARIO.

Sara Jurado Sánchez. Centro Veterinario de Montemayor