El patrimonio documental y bibliográfico andaluz aumentó en 2022 con adquisiciones y depósitos

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las nuevas adquisiciones y depósitos de bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico Andaluz en 2022, con las que se incrementa el patrimonio documental en aras a garantizar su salvaguarda y evitar su desaparición. Estos bienes quedan sometidos al régimen de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Destacan, entre otras, un volumen encuadernado con la Real Cédula de Carlos II de 5 de octubre de 1692 en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la donación del archivo privado de Paul Hecht o la donación de testamentos y escrituras de propiedad de los siglos XVIII y XIX de la casa natal del poeta Aquilino Duque Gimeno (1931-2021), en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. A esta institución se ha sumado también una serie de documentos relacionados con la figura de Emilio Castelar (1832-1899).

Entre el patrimonio documental ocupa también un lugar destacado el depósito en el Archivo General de Andalucía (AGA) del archivo personal de Atín Aya, considerado uno de los fotógrafos españoles más importantes del siglo XX, y el depósito de parte de la documentación del conjunto del archivo Conde de los Andes (catálogo-inventario datado de 1928, un cd y una carpeta de catorce documentos). Se añade, además, una colección de documentos, encuadernados en ocho volúmenes, sobre la Hacienda ‘El Cuzco’.

En relación a patrimonio bibliográfico, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, se han adquirido dos importantes obras: ‘Picasso’, por Jean Cocteau. Paris, Librairie Stock (1923) y ‘Pablo Picasso’. London, New York, The Studio Ltd (1930), que habían sido investigadas previamente por la Biblioteca de Andalucía.

Asimismo, se han incorporado tres obras de temática religiosa de los siglos XVII y XIX (‘Discurso primero en confirmación de la Purissima Concepcion de la Virgen María, Madre de Dios’, de Álvaro Pizaño de Palacios; ‘Thesavrvs inexhavstvs bonorvm qvae in Christo habemvs’, de Francisco Arias; y ‘Erección de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz y estatutos del Cabildo de dicha Iglesia’, mandados imprimir por los señores Dean y Cabildo de ella), y dos obras de temática científica y técnica, como son ‘Selectarum medicinae disputationum’, publicada en 1622, y ‘El cohete y la estrella’, de José Bergamín Pablo.