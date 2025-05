El montillano Luis Salido salta al pop-rock con su nuevo sencillo “No pude” de la mano del equipo de Luis Fonsi

El cantautor montillano Luis Salido se consolida como un artista con proyección al publicar su nuevo single “No pude”. Con este, el cantautor salta al pop-rock en un tema más cañero que aborda el desamor desde la perspectiva de aquel quiso seguir adelante con una relación y que no fue posible por la negativa de la otra persona. “Si él no te cuida, yo lo haré mi vida, pero si no, que te dé todo lo que yo quise darte pero no pude”, escribe Luis Salido a un amor que se quedó en el intento y con el que todos podemos sentirnos identificados.

Este, según ha asegurado el artista, su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un EP que busca ampliar su espectro de seguidores sin caer en la música comercial, consolidando una letra profunda que conjuga con el ritmo más ligero de Luis Salido hasta la fecha. De hecho, ha confesado haberse sentido “más cómodo y con más ganas” de interpretar su canción, de llenar las redes sociales con su voz y de seguir llevando Montilla por bandera con la música en nuevos conciertos.

Así, Luis Salido da un nuevo salto de calidad y de madurez en su carrera musical de la mano de la productora musical del cantante Luis Fonsi. En concreto, la composición y producción del tema, en colaboración con dos reconocidos nombres del panorama musical: el cantautor y productor colombiano Rob Suárez, y Mariana Hernández (EMEH 97), también colombiana y residente en Bogotá. Estas, sin duda, son para Luis Salido “las personas adecuadas” para darle un impulso internacional a su carrera.

«No pude» es fruto de una colaboración internacional con sello latino. La producción del tema se llevó a cabo entre Estados Unidos, España y Colombia: la voz fue grabada en Madrid, donde reside actualmente Luis; la producción musical se desarrolló en Bogotá, ciudad donde viven y trabajan Rob y Mariana; y la producción ejecutiva estuvo a cargo de los puertorriqueños María Luna y Josué Ricardo Rivas, radicados en Estados Unidos. Un trabajo a tres bandas que refleja la riqueza de influencias que nutren el sonido de este nuevo EP.

Este es la nueva canción de Luis Salido, que ya consiguió grandes éxitos con su primer EP, Madrid, que consiguió más de un millón de visitas en Youtube. A este le siguieron “Amor a primera risa” y Quédate, que lo auparon a los escenarios después de toda una vida relacionada con la música.

Con «No pude», Luis Salido inaugura una nueva etapa musical en la que explora sonidos latinos y pop, sentando las bases de lo que será su primer EP: una colección de canciones personales, bailables y con mucho corazón.

De actuar en la calle a hacerse viral

Las redes sociales han sido testigo del crecimiento de Luis Salido. Uno de los momentos más virales de su carrera ocurrió en plena Gran Vía de Madrid, cuando Fito Cabrales se unió espontáneamente a su actuación callejera para cantar juntos Soldadito marinero.

El vídeo dio la vuelta al mundo con millones de reproducciones, colocando a Luis en el foco mediático y confirmándole que estaba en el camino correcto.Tanto impactó este suceso que está patentado en el libro en viñetas de Fito Cabrales: Fito. Y por supuesto,la luna (2023).

Paco Cobos Periodista