Junto al presidente del PP de Montemayor, Paco Moreno, la senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva ha informado del “enorme retraso” que sufre este proyecto que ya en 2023 se estaba redactando y dos años más tarde sigue olvidado.

“Hablamos de un proyecto esencial para la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de más de 3.000 vecinos de Montemayor y de muchas personas de municipios cercanos que utilizan esta travesía en su día a día”, ha incidido la senadora quien ha recordado que este proyecto incluía mejoras importantes para la seguridad como acerados, carril bici, renovación del alumbrado, accesos adaptados y glorietas que permitían ordenar el tráfico y reducir la peligrosidad de esta carretera nacional, con el fin de efectuar su cesión al Ayuntamiento de Montemayor.

Casanueva ha asegurado que el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a llevarlo a cabo, y en diciembre de 2023 respondió a una pregunta parlamentaria de los senadores cordobeses del PP que se estaba redactando el proyecto. “Se llegó a hablar de un presupuesto de casi dos millones de euros, y sin embargo, y dos años después, el Gobierno sigue sin tener redactado el proyecto, y más grave aún, ha comunicado al Ayuntamiento de Montemayor que no hay fondos para llevarlo a cabo”.

“Estamos ante otra excusa inaceptable, porque mientras el Gobierno de Sánchez y Montero niega a los vecinos de Montemayor las obras de la travesía, anuncia inversiones millonarias para sus socios independentistas, olvidándose de los pequeños municipios de Córdoba y sus vecinos. Vecinos que pagan sus impuestos y que también tienen derecho a infraestructuras seguras y dignas”, ha denunciado la senadora y añade, “una vez más el PSOE demuestra que miente cuando dice que trabaja por el interés de los pequeños municipios y contra la despoblación. Este proyecto de la travesía de la N-331 es un ejemplo más en una provincia como Córdoba que está muy castigada por este Gobierno”.

Por ello, desde el Partido Popular de Córdoba vamos a seguir trabajando para que este proyecto sea una realidad, y exigimos al Gobierno del PSOE que retome el proyecto, se liciten las obras y se comprometan los fondos necesarios para reformar la travesía de Montemayor. “La seguridad vial de los vecinos de Montemayor debe ser una prioridad, y desde el PP apoyamos la reclamación llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento de Montemayor. Este municipio merece inversiones del Estado y que el Gobierno del PSOE cumpla con los compromisos adquiridos”, ha concluido.