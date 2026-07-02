El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra celebra con música y visitas nocturnas su VIII aniversario como Patrimonio de la Humanidad

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, celebra el próximo 1 de julio el VIII aniversario del reconocimiento por parte de la Unesco de la Ciudad Califal como Patrimonio de la Humanidad y lo hace con la organización de un programa especial de actividades relacionadas con la música, talleres familiares y visitas nocturnas para profundizar en el rico patrimonio del espacio que mandó construir Abderraman III, primer califa de Córdoba.

La programación dará comienzo el próximo viernes 3 de julio, a las 22.00 horas, con el concierto ‘Sada. Por las orillas del río’, una propuesta que invita a dialogar las obras de Manuel de Falla, Federico García Lorca, José Agustín Goytisolo, Leonard Cohen y Enrique Morente, trazando un puente entre dos orillas que conducen hasta al cordobés Antonio Gala y al algecireño Paco de Lucía. Para ello la zona arqueológica, junto al edificio basilical superior, se habilitará para acoger la velada, en la que podrán participar 150 personas (entrada libre hasta completar el aforo). Con esta propuesta se pretende que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia musical inolvidable en unos de los espacios más singulares del mundo.

Las actividades conmemorativas continuarán el 4 de julio con visitas nocturnas teatralizadas -todos los viernes y sábados hasta el 19 de septiembre-, también en la zona arqueológica del conjunto. Estas visitas, que parten con el título ‘El susurro del agua: ingeniería, poesía y poder en Madinat al-Zahra’ tendrán dos pases cada noche, uno a las 20.45 horas y un segundo pase a las 22.15 horas. Los interesados deberán realizar su reserva previamente en la web del conjunto arqueológico.

Para la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, este programa especial reafirma “el compromiso del Gobierno andaluz de dotar a los conjuntos arqueológicos y monumentales andaluces de una programación cultural de calidad, considerando idónea esta fórmula para que los ciudadanos se acerquen en estos espacios y los conozcan mejor”. En este sentido, Del Pozo destacó que el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, que en el último año recibió un total de 228.936 visitas, “es a día de hoy uno de los principales atractivos culturales de quienes visitan Córdoba y Andalucía”.

Asimismo, la consejera subrayó que “con estas actividades divulgativas, el Conjunto Arqueológico transfiere a la sociedad todo el conocimiento que generan los diversos proyectos de investigación que se impulsan, aspecto que también es importante que la sociedad civil conozca”.

A las visitas nocturnas y los conciertos se suma en esta edición un taller familiar sobre arquetas califales -que tendrá lugar el 4 de julio, a las 12.00 horas-, actividad con la que se invita a los ciudadanos a disfrutar de una mañana atípica en las instalaciones del Museo de Madinat al-Zahra. Para participar en este taller también es necesaria la reserva previa en la web del conjunto.

En agosto el programa continúa con ‘Algarabía. Escénica medieval’, un ciclo teatral anual, impulsado desde 2021, que combina propuestas teatrales en torno a la Edad Media y los valores del Conjunto Arqueológico. Del 5 al 8 de agosto, en horario nocturno -a las 22.00 horas- la ciudad califal volverá a llenarse de música con los conciertos de Artefactum, con la propuesta ‘Tempus est iocundum’ -el día 5 de agosto-, Umaya -el día 6 de agosto- con el espectáculo de música y danza andalusí-sufí, Ibrahim Keivo Band -la noche del 7 de agosto- con el proyecto ‘Cuando caiga la tarde’ y, por último, y como cierre del programa, Layali & Amanes, que propondrá ‘Viaje del maqam. Ecos del Mediterráneo’.

Estas actividades conmemoran, en concreto, la decisión que tomó el 1 de julio de 2018 el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), durante la reunión que mantuvo en la ciudad de Manama en Bahréin. De esta forma, la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra se unía a otros enclaves y monumentos de Córdoba declaradas como Patrimonio Mundial, como la Mezquita-Catedral y el centro histórico de la capital, sin olvidar la Fiesta de los Patios reconocida en la categoría de Patrimonio Inmaterial.