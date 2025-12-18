El CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor en conquista el Concurso «Castle Love»

Aplastante éxito el conseguido por el CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor en el Concurso «Castle Love» de la Diputación de Córdoba
El centro de Montemayor, el más galardonado de toda la provincia, destaca la puesta en valor del Castillo de Dos Hermanas y el Castillo Ducal de Frías.
El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, organizador del Concurso de Dibujo Escolar «Castle Love», ha publicado la resolución de ganadores, destacando el talento y la conexión con el patrimonio de los escolares de Montemayor.
El CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor ha logrado una actuación sobresaliente en el certamen, posicionándose como el centro con mayor número de premios de toda la provincia. El colegio acumuló un total de cinco distinciones (entre primeros, segundos y terceros premios) a lo largo de las distintas categorías de Educación Primaria Obligatoria (EPO).
La relación de escolares galardonados montemayorenses es:
1º de EPO:
- Primer Premio: Paula López Jiménez.
- Tercer Premio: Diego Ríos Moreno.
2º de EPO: Segundo Premio: Diego Moreno Carmona.
5º de EPO: Tercer Premio: Carmen Gálvez Santamaría.
6º de EPO: Segundo Premio: Ángela Teresa Zamora Luque.
Los ganadores recibirán Diplomas y Kits turísticos «Castle Love» (Level One, Two o Three) en un acto honorífico que se celebrará en la Diputación Provincial de Córdoba.
La actividad en el municipio fue coordinada por el Ayuntamiento de Montemayor, que ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la participación local y en la promoción del patrimonio.
El Alcalde de Montemayor, Antonio García López, quiso expresar públicamente su satisfacción y agradecimiento por el éxito: «Quiero felicitar efusivamente a todos los niños y niñas del CEIP Miguel de Cervantes por su elevada participación y su magnífica creatividad. Su compromiso con la educación y la puesta en valor de nuestro patrimonio Histórico Artístico, como el Castillo de Dos Hermanas y el Castillo Ducal de Frías, es fundamental y una muestra de orgullo para todo Montemayor, siendo un elemento clave para el desarrollo de nuestro municipio.»
Los jóvenes artistas de Montemayor han destacado la belleza de estas fortificaciones señoriales ubicadas en su propio término municipal, contribuyendo al objetivo del concurso de impulsar y dar a conocer los castillos de la provincia de Córdoba.