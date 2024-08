El Castillo cual sepulcro blanqueado

El Castillo Alhorí de Montilla sigue estando en peligro de incendio a pesar del bando municipal en el que se exigía a todo hijo de vecino de Montilla de tener sus parcelas limpias de malas hierbas.

Año tras año, no nos cansamos de repetir el peligro que supone las llamas en los pastos secos que inundan los solares intra/extramuros de Montilla y año tras año el Sr. Llamas lanza en Mayo su veraniego bando amenazando con sanciones a todo aquel propietario solariego que no lo tenga en condiciones.

El Castillo Alhorí de Montilla, lugar de entrega de premios, reuniones de moteros y buque insignia del horizonte montillano, se la ha hecho en la actualidad con lo que los agricultores denominarían como un chasqueillo, es decir quitar lo gordo que se ve pero no todo lo que se debiera.

Ya en Junio y tras diferentes denuncias de ciudadanos, vía redes sociales, el consistorio se apropió de toda empresa externa de laboreo agrícola que encontró, para acometer lo exigido al resto de los mortales, dejando temporalmente sin servicio a muchos agricultores locales.

Este Ayuntamiento aplica la filosofía de lo que no se ve, no existe, es por ello que, como podrá el lector ver por el video e imágenes, se ha limitado a limpiar lo que se ve, no lo que es la totalidad de la plaza, dejando expuesto a nuestro querido emblema en manos de la diosa Fortuna en lo que tema de prevencion de incendios y plaga se refiere.

La tristeza de la subida al Castillo con ese lateral mustio que se cambia año tras año por que las plantas se mueren a pesar del sistema de riego instalado choca con el verdor de la entrada, dando claramente a entender que el problema es el tipo de plantas allí sembradas y no otro.

Cual sepulcros blanqueados, asistimos en estos tiempos a personas que se visten con la bandera de la dignidad y la moralidad para poner normas y leyes para que los demás las tengamos que cumplir, siendo los primeros que las incumplen con la tranquilidad del que sabe que de ser condenado por algo, siempre habrá un colega que lo amnistíe o te recoloque.