El C.D. Apedem Montilla vuelve a la senda de la victoria a costa del C.D. Fray Albino Racing Córdoba

El C.D. Apedem Montilla volvió a saborear la victoria tras imponerse con carácter al C.D. Fray Albino Racing Córdoba en el campo de Miralbaida, en un encuentro donde los montillanos dominaron el juego y acabaron encontrando el premio a su insistencia con una remontada merecida.

Desde el pitido inicial, el conjunto dirigido por Rafa Garrido dejó claras sus intenciones. El Apedem se adueñó del balón y comenzó a someter a su rival con una circulación fluida y continuas llegadas al área. Szczepanski, Aarón Salado y Edu protagonizaron las primeras ocasiones claras del partido, e incluso los auriverdes llegaron a celebrar un gol que el colegiado anuló por un fuera de juego muy protestado por los visitantes.

Pero cuando mejor estaba el equipo montillano, el fútbol volvió a demostrar su cara más imprevisible. En una de las pocas pérdidas visitantes, el balón llegó a los pies del número 8 local, Jesús Jiménez, que sacó un potente disparo desde unos 25 metros imposible para Carlos Repiso. Era el 1-0 en prácticamente la única llegada clara del conjunto cordobés.

Lejos de venirse abajo, el Apedem Montilla mantuvo su plan de partido. La posesión seguía siendo claramente visitante y las ocasiones continuaban llegando. Joseda y Ezequiel dispusieron de dos oportunidades muy claras antes del descanso, aunque el gol del empate se resistía.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto montillano redobló su apuesta ofensiva y siguió instalando el juego en campo rival. La insistencia terminó encontrando recompensa en el minuto 54. En una acción a balón parado, Alex Hierro colgó un preciso saque de esquina al área y Javi Ruz apareció para rematar al fondo de la red y poner el 1-1.

El Apedem no se conformó con el empate y continuó buscando la remontada. Apenas doce minutos después llegó la jugada clave del encuentro. Ezequiel protagonizó una acción individual dentro del área y fue derribado por el central rival. El propio delantero tomó la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó la pena máxima para firmar el 1-2 y hacer justicia en el marcador.

A partir de ahí el encuentro quedó aún más de cara para los montillanos. El conjunto local terminó con dos jugadores menos y el Apedem dispuso de varias oportunidades para sentenciar el partido, especialmente en las botas de Chechu y Lucas Hueso, aunque el tercer tanto no llegó.

El marcador ya no se movería y el Apedem cerró una victoria trabajada y muy meritoria en Miralbaida. Tres puntos que permiten al equipo romper la racha de dos derrotas consecutivas y, sobre todo, recuperar sensaciones tras un partido en el que volvió a demostrar personalidad, buen fútbol y capacidad competitiva.

Con esta victoria los pupilos de Rafa Garrido están a un solo punto de conseguir el ascenso a primera Andaluza y se lo jugarán el próximo fin de semana en el recién nombrado estadio Miguel Navarro Polonio frente al CD Alcázar en una jornada que podrá marcar la historia del CD Apedem.

David Córdoba