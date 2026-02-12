El Ayuntamiento de Montilla presenta el informe epidemiológico, primer paso para la elaboración del Plan Local de Salud

El Ayuntamiento de Montilla ha dado hoy un nuevo paso en su compromiso con la promoción de la salud con la presentación del informe epidemiológico del municipio, un documento clave dentro del proceso de elaboración del futuro Plan Local de Salud.

Esta iniciativa se enmarca en la adhesión municipal a la metodología RELAS (Red Local de Acción en Salud), impulsada por la Junta de Andalucía, aprobación que fue respaldada por el Pleno municipal y que permitirá culminar en la redacción de un plan estratégico en materia de salud pública.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que “Montilla lleva trabajando muchísimo tiempo en la promoción de la salud dentro de sus competencias, pero hoy damos un paso más con la presentación de este informe epidemiológico, que será la base para culminar en el Plan Local de Salud de nuestro municipio”.

Según ha explicado el primer edil, el objetivo principal es “partir de un análisis sanitario y social de nuestra realidad para detectar las principales incidencias de salud y contar con un documento estratégico que nos permita implementar políticas municipales orientadas a la prevención y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

En este sentido, Rafael Llamas ha subrayado que la salud es “un derecho fundamental” y ha destacado la importancia de la colaboración institucional con la Consejería de Salud, así como la implicación del tejido asociativo local. “No se entiende hoy ningún documento estratégico que no nazca de la participación de los agentes sociales. Este plan debe ser asumido por la sociedad civil de Montilla”, ha afirmado.

Participación y grupo motor

Durante la jornada se ha dado a conocer el informe epidemiológico elaborado por profesionales del Área Sanitaria Sur de Córdoba, documento que servirá como diagnóstico previo para la constitución del denominado “grupo motor”, integrado por representantes municipales, profesionales sanitarios y entidades sociales, que será el encargado de impulsar la redacción del Plan Local de Salud.

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha valorado muy positivamente la incorporación de Montilla a la Red Local de Acción en Salud, destacando que ya son 39 los municipios cordobeses adheridos a este programa.

“Este proyecto convierte la salud en un eje estratégico de todas las políticas municipales. El Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía y su implicación es fundamental para promover hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades evitables”, ha señalado la delegada.

Botella ha insistido en que la participación ciudadana será clave para que el plan sea compartido y efectivo, ya que muchas de las medidas deberán surgir del propio tejido asociativo y social del municipio.

Un documento dinámico y evaluable

El proceso contempla varias fases: diagnóstico, trabajo participativo, redacción del plan y posterior evaluación. Tal y como ha indicado el alcalde, “si no tenemos capacidad de evaluar la estrategia, no tendremos tampoco la capacidad de mejorarla”. Por ello, el futuro Plan Local de Salud será un documento dinámico, adaptable a las circunstancias y necesidades que puedan surgir.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y la mejora continua de los servicios públicos, apostando por una estrategia coordinada entre administraciones y con la implicación directa de la ciudadanía.