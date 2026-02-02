El Apedem Montilla se impuso por la mínima al Sporting de Benameji CD y pidiendo la hora

El Apedem Montilla volvió a hacer del Municipal un fortín y sumó una nueva victoria por la mínima tras imponerse por 1-0 al Sporting de Benamejí, en un encuentro que fue de menos a más y que acabó con el conjunto auriverde defendiendo el resultado hasta el pitido final.

La primera mitad resultó espesa y carente de brillo por parte de ambos equipos. Ni Montillanos ni benamejicenses lograron imponer su fútbol, en un tramo inicial marcado por la imprecisión, el juego trabado y la ausencia total de ocasiones claras. El balón apenas rondó las áreas y el público asistió a 45 minutos sin ritmo ni profundidad ofensiva.

Tras el descanso, el guion cambió ligeramente. El Apedem dio un paso adelante y comenzó a buscar con mayor determinación la portería rival, ante un Sporting de Benamejí que no consiguió generar peligro en ningún momento del encuentro. Carlos Repiso, guardameta local, fue prácticamente un espectador durante todo el partido.

El único gol del choque llegó en el minuto 57. En una acción nacida desde un saque de banda, Ezequiel Salado recibió el balón, se internó en el área ganando línea de fondo y sirvió un pase medido al corazón del área para Juan Sánchez, “Willy Ford”, que definió con un disparo raso y potente, sorprendiendo al portero visitante. El tanto suponía el segundo gol de la temporada para el delantero montillano y la quinta asistencia del curso para Salado, que continúa firmando números de gran nivel. El extremo suma ya 14 asistencias en 47 partidos con la camiseta auriverde, quedándose a solo una de igualar el registro del veterano Álex Hierro.

A partir del gol, el Apedem dispuso de claras ocasiones para sentenciar el encuentro. Nico González se encontró hasta en tres ocasiones con las acertadas intervenciones del meta visitante, mientras que Chechu García, que regresaba tras cumplir sanción, desperdició dos oportunidades muy claras que pudieron haber ampliado el marcador.

La falta de acierto mantuvo el 1-0 hasta el tramo final, donde al conjunto de Rafa Garrido le tocó sufrir, aunque sin que el Sporting llegara a transmitir verdadera sensación de peligro sobre el resultado.

Con esta victoria, tras disputarse la 17ª jornada, todo continúa igual en la zona alta de la clasificación. El Apedem Montilla se mantiene en la segunda posición, a cinco puntos del líder, el CD Higuerón, que prolonga su excelente racha y sigue sin ceder ningún punto en la cabeza de la tabla clasificatoria.