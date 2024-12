El Apedem Montilla, se alzó con la victoria por 2-0 sobre el Alcázar, en la la mañana festiva del día de la Constitución Española. Encuentro celebrado en el Municipal de Montilla y que fue el primer acto de la final de la Copa de Andalucía, que habrá de resolverse el próximo día 22 de Diciembre con la disputa del partido de vuelta, en esta ocasión en el campo del Alcázar.

El partido comenzó con un claro dominio del equipo Montillano. Desde el principio mostró a las claras su intención de ganar el encuentro, llegando a encerrar atrás al equipo cordobés, que si bien se mostró muy ordenado, no pudo impedir tres claras ocasiones en las botas de Edu Castilla, Felipe y Emi, en los minutos 16, 21 y 40, que finalizaron con un disparo al travesaño, parada del portero y vaselina que no encontró la red por muy poco. El primer tiempo finalizó con las tablas en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el guion cambió poco, repitiéndose lo ocurrido durante la primera parte, no obstante, los constantes cambios de banda,tratando de ser más incisivo por las mismas al objeto de descolocar la ordenada defensa del Alcázar, tuvo su premio en el minuto 58, en la que, a la postre resultaría la jugada decisiva del partido. Un balón que recibe en banda izquierda Ezequiel, fuerza al guardameta cordobés a tratar de evitar el control del jugador montillano, llevando a cabo una salida precipitada y descontrolada que derribaría a Ezequiel y supondría su expulsión directa por tarjeta roja.

A partir de ese momento llegaron las mejores ocasiones del equipo montillano, culminando dos minutos después de la expulsión, cuando un magnífico centro lateral desde el costado zurdo de Joseda al punto de penalti, permite a Emi solo y libre de marca, rematar de cabeza, tras un remate de ejecución perfecta, el balón a la red y de este modo abrir el marcador del lado montillano, se rompía así la rocosa tela de araña que había diseñado el equipo Cordobés, que, cuando aún no se había repuesto del mazazo del primer gol, recibía el segundo. Jugada que inicia Aarón, quién asiste a su hermano Ezequiel y que en un palmo de terreno sienta a dos defensores dentro del área pequeña y bate por bajo al guardameta capitalino para el delirio de la afición local. El equipo de Chechu Polonio siguió insistiendo tratando de lograr un margen mayor.

Buen resultado el obtenido por el Apedem Senior, que, si bien permite viajar con una ventaja, en modo alguno cierra la competición que se resolverá el próximo día 22.

Segundo año consecutivo en el que se logra disputar una final de la Copa Andalucía y que deseamos permita a los montillanos alcanzar la victoria final en el campeonato.

En el partido se aprovechó para homenajear al equipo Infantil de Segunda Andaluza que consiguió el campeonato de liga la temporada 2023/24.

David Cantos