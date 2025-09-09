El alcalde exige una mayor implicación del Ministerio del Interior para atajar al narcotráfico y el uso de armas de fuego

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha ofrecido una rueda de prensa como consecuencia de los últimos altercados que han registrado dos heridos por arma de fuego. Unos hechos que se produjeron en la tarde-noche de este pasado lunes, 8 de septiembre, en la barriada Juan Rejano.

El regidor ha reclamado el incremento de equipos de investigación de la Guardia Civil, dotando al Puesto Principal de más medios para hacer frente a una situación límite.

“No podemos tolerar que se normalicen los tiroteos en nuestra ciudad. Quiero recordar que en lo que va de año se han registrado dos víctimas mortales por arma de fuego y más de cinco heridos. Además de un rosario de tiroteos que no han tenido consecuencias para las personas, pero que están generando una sensación de impunidad y desasosiego en nuestros vecinos”, declara Velasco.

Los clanes de delincuentes están “a la vista de todos haciendo muestras de ostentación con vehículos de alta gama, adquiriendo inmuebles y extendiendo su presencia fuera de las zonas conflictivas, adentrándose en barrios completamente normales. Esto está causando una gran preocupación en toda la población”, señala.

Por ello, el alcalde ha comunicado que “vamos a reunir a todas las fuerzas políticas para valorar la convocatoria de una manifestación, con el objetivo de solicitar una mayor seguridad ciudadana”.

“Vamos a pedir al Ministerio del Interior una mayor dotación de efectivos de la Guardia Civil, así como la investigación de la UCO sobre el dinero negro que genera el narcotráfico”, subraya. El alcalde ha recordado que en noviembre de 2024 se aprobó por unanimidad una moción en el pleno solicitando más medios para el Puesto Principal de la Guardia Civil en Puente Genil.

“Puente Genil es un pueblo de oportunidades con una sociedad que destaca por su emprendimiento, solidaridad y convivencia, y no podemos dejar que unos cuantos manchen el nombre de nuestra tierra”, defiende Velasco.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir fortaleciendo la dotación de patrullas de la Policía Local, que está consiguiendo grandes avances en materia de seguridad ciudadana. Manteniendo dos patrullas diarias en la calle en todos los turnos, lo que supone una presencia sin precedentes en nuestro pueblo”, ha recordado.

Pero “la gravedad de los acontecimientos precisa una mayor implicación del Gobierno central, para dar respuestas a unos hechos delincuenciales alarmantes”, asegura.

Velasco ha destacado la implicación de la Policía Local de Puente Genil y la permanente colaboración de la Guardia Civil. Pero “necesitamos más medios de investigación contra el narcotráfico e indagar en el patrimonio de los clanes que están ganando terreno y poniendo en serio riesgo nuestra convivencia”, ha finalizado.