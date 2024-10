Día Mundial de la Alimentación: Si Yo No Produzco, Tú No Comes

En un mundo en constante cambio, la producción de alimentos se enfrenta a retos significativos que demandan una respuesta inmediata y efectiva. A medida que la población mundial sigue creciendo y las condiciones climáticas se vuelven más impredecibles, la producción de alimentos debe adaptarse para asegurar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

La campaña Si Yo No Produzco, Tú No Comes (SYNPTNC) ha organizado, con motivo del Día Mundial de la Alimentación y el aniversario de su lanzamiento, una jornada titulada ‘Retos y oportunidades de la producción de alimentos’ en la que se ha puesto de manifiesto la unión del sector para encontrar soluciones efectivas que garanticen el acceso a alimentos nutritivos, suficientes y de calidad para todos, mientras se protege nuestro planeta.

La jornada ha contado con un primer bloque titulado ‘La alimentación del futuro: ¿hacia dónde vamos?’ de la mano de José Antonio Morante, director del Segmento Agrario de Banco Sabadell; y Alejandro Gutiérrez, servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Morante ha señalado que una de las principales reclamaciones que reciben de parte de agricultores es la “reducción de las cargas administrativas para poder centrarse en su labor”, algo en lo que las cooperativas podrían ayudar.

Por su parte, Gutiérrez ha afirmado que debemos ser prudentes para evitar problemas de aprovisionamiento y de exportaciones. “Ahora tenemos más poder en la cadena, pero debemos estar preparados y tener las estructuras necesarias para poder enfrentar cualquier escenario. Se está planteando un cambio de modelo, discurriendo hacia un futuro del sector con cambios estructurales patentes, por lo que las cooperativas deberíamos encontrar cuál es nuestra nueva función”.

A continuación, ha tenido lugar la conversación ‘Alimentando al mundo: retos y oportunidades’, en la que han participado Jorge Jordana, doctor ingeniero agrónomo y economista, y Antonio Pérez, responsable de Ventas de Massey Ferguson España.

En opinión de Jordana: “Europa es absolutamente necesaria para nosotros. Necesitamos una UE fuerte, con menos fanatismo, mucha más productividad y más ciencia para poder sobreponernos a esta época de penumbra, además de una visión clara de a dónde ir.” A lo que añadía que: “El sector agrario español, a pesar de hacer miles de cosas bien a diario, es mudo. Ha llegado la hora de empezar a hacer ruido”.

Por último, ha tenido lugar la mesa redonda titulada ‘Día mundial de alimentación: valoremos a nuestros productores de alimentos’, que ha contado con la participación de Raquel Conde, ganadera y gerente de la empresa «Nuestra Señora del Pilar»; Víctor Yuste, director general de Foro Interalimentario; Javier Herrero, secretario institucional de Marcas de Restauración; Gabriel Ocaña, asesor jurídico de Interfish España; y María Sánchez, directora general de Carnimad.

Los ponentes han incidido en la importancia de hacer una comunicación efectiva en la que defendamos lo nuestro, con la que mostrar el verdadero trabajo, eficiente, sostenible y respetuoso medioambientalmente, que hace nuestro sector durante los 365 días al año, sin importar pandemias, desastres naturales u otros problemas, algo de lo que la población no es consciente.

En esta línea, los expertos han reiterado que es fundamental garantizar una formación eficiente para los futuros productores de todas las áreas, ya que la desigualdad formativa y el relevo generacional son unos de los principales retos a los que se enfrenta el sector.

Sobre SYNPTNC

“Si Yo No Produzco, Tú No Comes” es una iniciativa de Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España que desarrolla un proyecto colaborativo de comunicación y relaciones públicas para mejorar la reputación de los productores de alimentos y concienciar a la sociedad de la importancia del sector agroalimentario.