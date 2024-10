La patronal agraria andaluza pide la cabeza de Planas tras perder 108 millones de euros de la PAC

Asaja Andalucía junto a COAG Andalucía y Cooperativas Agro Alimentarias de Andalucía han registrado hoy en la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía en Sevilla una carta en la que, tras constatar que Andalucía ha perdido 108 millones de euros en la primera anualidad de aplicación del Plan Estratégico de la PAC elaborado por el Ministerio de Agricultura, exigimos al ministro de Agricultura que introduzca cambios significativos y de calado en el Plan de cara a 2025 en lo concerniente al diseño de los ecorregímenes y de la regionalización, al estar en estas definiciones el principal problema y ser el escollo por donde más dinero se pierde en Andalucía.

También le exigimos que compense económicamente a los agricultores y ganaderos andaluces por las pérdidas que se les ha ocasionado ya en las dos primeras anualidades en las que se ha aplicado este plan Estratégico de la PAC.

Asimismo, y a la luz de los datos, exigimos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades que rectifique públicamente y pida disculpas a las organizaciones agrarias que denunciaban las pérdidas, a cuyos responsables tachaba de mentirosos.

En caso de que el ministro Planas Agricultura no reforme el Plan Estratégico de la PAC -evitando que el campo andaluz siga perdiendo dinero en este marco-, no compensa a los agricultores y ganaderos por las pérdidas de más de 216 millones de euros sufridas en los dos primeros años de aplicación de la PAC y no pide perdón a Andalucía, instamos al Presidente del Gobierno de España que proceda al cese inmediato del ministro de Agricultura, Luis Planas, artífice de las pérdidas del sector agrario y ganadero andaluz.