El orden mundial que hemos conocido está saltando por los aires por las decisiones de una sola persona, el presidente Trump, que ha decidido no respetar las normas internacionales que nos hemos dado entre las naciones, que su país ha firmado y por tanto tendría la obligación de respetar, su comportamiento es propio de un matón de patio de colegio, eso no es ninguna novedad cuando hablamos de EEUU, que imbuido de su doctrina del “destino manifiesto” se consideran legitimados por Dios para conquistar territorio en América o para poner orden en el mundo luchando contra el comunismo o cualquier otra cosa que consideren negativa para sus intereses. La novedad es que, también de forma sorprendente, o no tanto (ver relaciones entre Trump y Putin), ha decidido aliarse con el que hasta ayer era el otro matón del patio y deja a los países europeos al albur de los intereses de dos autócratas.

Es evidente que si nos amenazan los matones, la solución no es pedirles por favor que nos dejen en paz, el pacifismo no sirve con los violentos, hay que ser tolerante con todos menos con los intolerantes, por tanto Europa debe unirse, organizarse en mandos únicos y dar agilidad a determinadas decisiones sin que sea necesaria la unanimidad, uno de esos mandos únicos debe ser la defensa, tenemos que valorar nuestras fuerzas y nuestros arsenales físicos y digitales a día de hoy, y tenemos que programar que podemos necesitar a corto y medio plazo.

Algunos datos, USA son unos 340 millones de habitantes, gasta cada año unos 800.000 millones de dólares. Rusia con 145 millones, gasta poco más de 160.000 millones y la UE con casi 450 millones de habitantes gastamos poco menos que Rusia en defensa, 158.000 millones.

Es por tanto absolutamente desproporcionado el gasto militar de USA y que, a mi juicio, tiene que ver más con su afán expansionista que con sus necesidades de defensa. ¿Quién amenaza militarmente a USA?, ¿A quién amenaza militarmente USA?

Las armas nucleares marcan una enorme diferencia entre USA y Rusia por un lado y el resto de países con capacidad nuclear por otro, no podemos olvidar que hasta el presente, el único país que las ha usado ha sido USA en Hiroshima y Nagasaki para terminar una II Guerra Mundial que iban ganando.

No soy un técnico, pero creo que Europa, que ya dispone de armas nucleares en Francia y Reino Unido, tiene suficiente nivel científico y técnico para ampliar su arsenal nuclear y para diseñar y producir, si fuera necesario, nuevas armas nucleares más disuasorias en un plazo relativamente breve de tiempo, solo hay que ponerse de acuerdo en una defensa común.

Además de lo dicho, otra cuestión es ¿Quién gana con el rearme? Según dicen más del 60% del armamento europeo procede de USA y en estas condiciones de deslealtad, entiendo que Europa no debería comprar a USA ni un euro más de lo estrictamente necesario y solo mientras adecuamos nuestra industria para producir esos materiales que nos faltan.

¿Quién debe pagar el rearme? En todas las guerras las clases populares ponen los muertos y las clases privilegiadas y las grandes empresas recogen sus beneficios, recordemos aquella definición que decía que “la guerra es una actividad en la que se matan muchos que no se conocen entre sí, para defender los intereses de unos pocos que sí se conocen pero no se matan”, si asumimos esto como una verdad, deberíamos llegar a la conclusión de que el rearme deben pagarlo los que se van a beneficiar, es decir, las grandes empresas y las grandes fortunas.

El Estado del bienestar no puede ni debe recortarse más, entre otras cosas porque es lo que nos da la razón de ser como sociedad europea civilizada, si la democracia social no garantiza una vida digna a la mayoría de los ciudadanos, eso será terreno abonado para los fascismos y no están tan lejos los tiempos en los que Europa se desangró en una guerra con 60 millones de muertos precisamente por las formas de gobierno autoritarias de los distintos fascismos.

Ángel Díez de Miguel