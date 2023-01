Deportes electrónicos: Diversión y negocio en una sola actividad

El crecimiento del número de gamers, jugadores de deportes electrónicos, que existen es impresionante y no se detiene.

Sirva de ejemplo América Latina y en concreto México, donde casi el 60% de los habitantes juegan a los videojuegos. Naturalmente, todas las personas que desean convertirse en gamers pueden hacerlo, solo tienen que comenzar a jugar y aprender de la experiencia.

Una cosa muy diferente es convertirse en un gamer profesional para participar en solitario o en un equipo de las competencias de esporst, eventos en donde los contrincantes se enfrentan a través de alguno de los videojuegos que se convirtieron en deportes.

Los jugadores profesionales se entrenan con la práctica y también cuidan su cuerpo y mente para lograr un estado integral óptimo para las competencias. Naturalmente, la pasión por los videojuegos es una de las motivaciones de los jugadores profesionales y también el dinero, ya que los jugadores participan en los torneos para ganar premios (los torneos reparten premios muy importantes).

Sin duda, el universo de los esports está inmerso en un mundo tecnológico de última generación donde no existen los límites para las innovaciones. A pesar de que los videojuegos tienen una historia de al menos 50 años, en este momento están experimentando uno de sus mejores momentos gracias a los millones de seguidores de estos juegos y de los avances tecnológicos enfocados en ellos.

Los juegos online y su popularidad

Existen diferentes tipos de juegos en línea tales como los juegos arcade (los clásicos juegos de salón convertidos en juegos digitales), los de casino online, juegos de mesa digitales y los videojuegos en todas sus categorías (aventuras, deportes, simulación, deportes, etc.).

¿Cuáles son los torneos más importantes del mundo?

A continuación, se mencionan 3 de las competencias de esports más importantes:

El torneo International de Dota 2 se lleva el primer premio desde hace varios años y todavía no lo han podido sacar de ese lugar. ¡Mantiene su corona del mejor torneo desde el 2011! Desde entonces ha entregado premios muy importantes, hasta llegar a repartir más de 40 millones de dólares en premios en una de sus últimas ediciones.

Worlds de League of Legends.Es el más importante y allí se enfrentan los mejores equipos del mundo expertos en este juego para obtener el titulo de campeones mundiales y la copa correspondiente. Los premios que se reparten ascienden a muchos millones de dólares. El torneo generalmente tiene tres fases (apertura, grupos y eliminatoria).

Fortnite World Cup. Un torneo que rompió todos los récords, pero que solo se organizó una vez. Dejó un recuerdo imborrable en los participantes y los espectadores que lo experimentaron en vivo y los que lo vieron por diferentes medios. De alguna forma, marcó un antes y un después en los torneos de esports. Es probable que se vuelva a organizar este año y el pozo de premios podría alcanzar los 100 millones de dólares.

Algunos de los torneos más esperados para el 2023, además de la Fortnite World Cup son The International, IEM Katowice, Call of Duty World League y El Campeonato del mundo de League of Legends, entre otros.